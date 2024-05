Steinburg ja Meier pälvisid Portugali ultramaratonil kaksikvõidu

Steinburgil kulus 4350 tõusumeetriga 154-kilomeetrise distantsi sõitmiseks üheksa tundi, kümme minutit ja 56 sekundit, Meieril aga üheksa tundi, 44 minutit ja 46 sekundit. Eestlannade järel sai kolmanda koha Iris Eanes (Coxos & Lentos; 11:24.29), kirjutab EJL.ee.

"Kuna ma eelmisel aastal Portugali ei jõudnud, siis oli sel aastal mõte taas tulla. Ajaliselt klappis just see mai algus ja sain tuleku muude asjaajamistega ühendada," rääkis Steinburg. "Kui Maaris jagas mõned nädalad tagasi infot sellest üritusest, mõtlesin, et miks mitte ise samuti sõita, kui juba siin olen. See on hea võimalus näha siinset loodust ja vaateid, sest üksinda nii pikalt sõita ju ei tahaks."

"Tegemist oli senimaani minu pikima maastikurattavõistlusega, mille tegi eriliseks mitte ainult distants, vaid ka see, et ise tuli navigeerimisega ehk rada ei olnud tähistatud, vaid korraldaja saatis raja faili paar päeva varem ja selle faili järgi tuli sõita," jätkas Steinburg. "Startisin suhteliselt tagant ja läks päris palju aega, et eesmistele lähemale saada. Võtsin enda tempoga ja tundsin ennast suhteliselt hästi. Esimese tõusu alguses sain Maarise kätte ja jätkasin oma sõitu. Esimest osa enam-vähem teadsin, kuna see läks n-ö kodumäe ehk Caramulo otsa. Ülejäänud rajast teadsin vaid mõnda osa."

"Tõusud sõitsin tempokamalt, laskumistel võtsin pigem rahulikult. Joogipunktides, mida oli viis tükki, jäin seisma, et pudelit täita ning veidi süüa. Raja lugemisega läks suhteliselt hästi, vaid mõned korrad eksisin pöördega ning pidin veidi tagasi minema," ütles Steinburg. "Kokkuvõttes oli väga tore päev ilusas Portugali looduses! Ilmaga vedas samuti, kuna ei olnud liiga palav ega ka külm. Samuti ei saanud vihma. Kohati oli rada küll eelneva nädala vihmast mudane, aga ei midagi hullu. Oma sõiduga jäin rahule, sest sain terve sõidu sõita hea enesetundega. Sõin-jõin piisavalt, et selline pikk päev sadulas positiivse emotsiooniga lõpetada!"

Meier kirjutas oma blogis, et tema jaoks on Bairrada võistlus alati suur pidupäev. "Pikk päev rattal, kus saab palju kauneid vaateid nautida, ennast proovile panna ja kogeda eneseületust," tõi Meier välja. "Päev algas pilves, aga kui mäe otsa jõudsime päikese kätte, oli minul juba palav. Ehk eelmiste päevade palavus oli veel mu kehasse jäänud. Oli palju ronimist ja ühel hetkel jäin janusse. Seejärel oli veidi raske ja võtsin hoogu maha. Järgmise joogipunktini oli minna vaid ülesmäge ja päike säras selga. Pooleks võistlusmaaks oli keha juba väsinud ja söök-jook käis kergelt vastu. Peale sadat kilomeetrit hakkas vasak käsi tunda andma – valutas ja pidurdamine ei olnud koos raputamisega meeldiv. Olin kogu sõidu alalhoidlik ja ei riskinud kukkumistega."

"Kuna rada oli sel aastal vägagi raske, siis palju ei lõpetanud ja seega oli juba finišisse jõudmine korralik saavutus," lisas Meier. "Mul on väga hea meel olla selle ürituse ristiema. Alati on suur au ja meeldiv päev pingutusest ja valust hoolimata."

Meeste konkurentsis pälvis esikoha Tiago Clamote (Vasconha BTT Vouzela).

Eesti valitsev maastikumaratoni meister Peeter Pruus võistles aga Itaalias Costa degli Etruschi Epic maastikumaratonil, kus pälvis 8. koha, kaotades võitjale, Giole de Cosmole (2:46.59) kahe minuti ja 59 sekundiga.