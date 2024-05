Kivikas ja Pandis tegid Haapsalus Eesti meistrivõistlustel kuldse duubli

Rajameister Tõnu Lillelaid oli põnevate radade planeerimiseks osavasti ära kasutanud vanalinna ebaregulaarse tänavavõrgu, avatud hoovid, kangialused ja läbipääsud ning lisanud tehnilist vürtsi mitmete teetõketega. Finišipaigaks suurepäraselt sobinud Haapsalu linnus pakkus omalt poolt keskaegset hõngu ja õdusat võistlusatmosfääri.

Meeste põhiklassi 2,4-kilomeetrisel rajal startisid kolme viimase mehena eeldatavad favoriidid, aastast 2017 sprindistantsil domineerinud Ats Sõnajalg (SK Saue Tammed), Sergei Rjabõškin (OK Peko) ja Kenny Kivikas (OK Ilves). Esimese poole kilomeetri järel oli liider Rjabõškin, kes edestas Kivikast kolme sekundiga, kuid sealt edasi võttis paremat kiirust näidanud Kivikas oma peakonkurendilt sekund sekundi haaval aeg tagasi ja finišeeris juba 33-sekundilise eduga kuuendat korda Eesti sprindimeistrina. Võiduajaks fikseeriti 14.08. Hõbedale jäänud Rjabõškini järel võttis oodatult pronksi Sõnajalg (+1.10). Neljanda kohaga üllatas parim juunior, Ossi Rasmus Priks (Rakvere OK), kellel jäi meesteklassi medalist puudu vaid kuus sekundit.

"Tänane rada on kindlasti üks paremaid sprindiradu, mida ma Eestis olen jooksnud. Kiire jooksu juures pidi kogu aeg ülimalt valvel olema, et tähelepanematusest mõni viga sisse ei tuleks. Tundsin ennast füüsiliselt hästi. Rajameistri planeering oli tehniliselt ja füüsiliselt väga heas tasakaalus, see võistlus oli puhas nauding," sõnas Kivikas.

Naiste põhiklassi 2,1-kilomeetrisel rajal oli Eesti esinumbri Evely Kaasiku puudumisel raske prognoosida favoriiti, võiduvõimalusi võis pakkuda ligi kümmekonnale naisele. Raja esimese kilomeetri järel oli juhtohjad haaranud mullune pronksmedalist Hannula-Katrin Pandis (OK Ilves), kes seejärel tasapisi oma edu jälitajate ees aina kasvatas ja teenis oma esimese individuaalse Eesti meistritiitli ajaga 15.17. Hõbemedali teenis parimat stardikiirendust näidanud Margret Zimmermann (OK Kape), kes kaotas võitjale 24 sekundit. Temale oli see juba viies medal Eesti MV sprindidistantsilt kahe kulla, hõbeda ja pronksi kõrval. Vaid kolm sekundit jäi teisele kohale alla pronksiga oma esimese sprindimedali võitnud Kadri Kadakas (SK Saue Tammed). Samal rajal võistelnud naisjuunioridest oli parim üldjärjestuse viies, Brigitte Panker (OK Ilves, +1.01).

"Rada pakkus palju põnevust ja ma ei saanud rajal olles sugugi kindel olla, et tegin alati parimad teevalikud. Kõhklemise kohti oli, aga märkimisväärseid vigu õnnestus vältida ja nüüd saan rõõmustada oma esimese individuaalse meistrikulla üle. Suur tänu rajameistrile, kes on teinud hiilgava töö, võin vaid ette kujutada kui palju tal tuli vaeva näha juba ainuüksi linnaruumi kasutamise kooskõlastustega, aga tulemus oli seda vaeva väärt!"

Sprinditeate põhiklassis läksid medaleid jahtima 16 neljaliikmelist segavõistkonda, mille liikmed pidi järjestuses naine-mees-mees-naine läbima igaüks ca 2,5-kilomeetrise sprindiraja.

Tiitlikaitsjana startis Järvamaa klubi JOKA, kuid suurimateks favoriitideks tuli pidada siiski väga tugevaid OK Ilvese ja OK Peko võistkondi, kelle tulemus mullustel meistrivõistlustel tühistati. Väga konkurentsivõimelised võistkonnad panid välja ka korraldajaklubi SK Saue Tammed ja OK Põlva Kobras.

Avavahetusest tulid esimestena viiesekundilise vahega Liise Lillelaid (SK Saue Tammed) ja Emily Raudkepp (OK Peko), jättes 42 sekundi kaugusele liidri selja taha OK Ilvese avavahetuse jooksja Eveli Saue.

Teises vahetuses jooksid SK Saue Tammede Ats Sõnajalg ja OK Peko Sergei Rjabõškin väga tasavägiselt kogu raja ja tulid teatevahetusse liidritena koos. Nende selja taga suutis aga Andres Rõõm väga hea sooritusega vähendada OK Ilvese kaotuse 24 sekundile.

Eelmise päeva Eesti meister individuaalses sprindis Kenny Kivikas jooksis selle vahe konkurentidega kiiresti tagasi ja ei jätnud Kristo Heinmannile (OK Peko) ja Martin Vilismäele (SK Saue Tammed) mingit võimalust temaga sammu pidada. Kivikas saatis Ilvese ankrunaise Hannula-Katrin Pandise rajale juba 37-sekundilise eduga jälitajate ees. Jälitajatena läksid rajale Siiri Mere (OK Peko) ja Kadri Kadakas (SK Saue Tammed), kuid kuna finišis selgus samal ajal, et Saue Tammede kolmandas vahetuse võistleja oli punktide korrektsel läbimisel eksinud, siis sai seekord neile osaks tühistamine.

Eelmisel päeval individuaalse sprindikulla võitnud Hannula-Katrin Pandis ei jätnud jälitajatele mingit lootust ja kasvatas uhkes üksinduses OK Ilvese edu kuldseks finišiks kahe minuti ja 16 sekundi peale. Siiri Mere tõi hõbedale OK Peko ning ootamatult tõusid pronksmedali pärast duelleerima OK Põlva Kobrase Annika Rihma ja JOKA Sigrid Ruul. 21 sekundiga jäi peale Annika Rihma ja tõi sellega pronksmedalid Põlva Kobrasele.