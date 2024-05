Eesti triatloni juunioride koondis sai Euroopa karikaetapil neljanda koha

Kindla esikoha teenis Itaalia koondis koguajaga 1:28.06. Pjedestaalile võistlesid end veel Šveitsi koondis (1:28.30) ja Belgia koondis (1:28.59). Eestlaseid jäi kolmandast kohast lahutama 32 sekundit.

"See oli väga hea töö noorte poolt. Olime kogu võistluse aja mängus. Poodiumilt jäime välja napilt, aga kindlalt," ütles juunioridega kaasas olnud treener Marko Albert. "Minu jaoks on see tasemelt juunioride jaoks kolmas võistlus peale MM-i ja EM-i. Kuigi mõned riigid ei pannud võistkondi välja, siis individuaalvõistlused olid väga karmi konkurentsiga."

Lisaks said belglase Abel Magnette'i ja soomlanna Elina Turuneniga segateatevõistlusel Euroopa teises tiimis osaleda Oskar Hein ja Mirtel-Madlen Siimar. Nende koguajaks mõõdeti 1:33.55.