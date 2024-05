Madridis võidutsenud Rubljov pidi Roomas tunnistama üllatusmehe paremust

27-aastane prantslane sooritas esimeses setis neli äralööki ja tegi neli lihtviga, aga kahes tema võiduga lõppenud setis patustas Müller 23 äralöögi kõrval vaid kahe topeltveaga. Madridis kogu nädala jooksul tervisemuredega võidelnud maailma kuues reket tegi neli topeltviga ja tema esimese servi õnnestumise protsent oli 58.

Kuus ässa servinud prantslane tõrjus neljanda asetusega venelase viiest murdepallist neli ning teenis oma karjääri esimese võidu maailma esikümnesse kuuluva mängija üle.

"See on suurepärane. Ma ei arvanud, et ma suudan täna Andreid võita. Teadsin, et mul on võimalus, aga esikümne mängija alistamine on väga eriline saavutus," rääkis neljandas ringis itaallase Stefano Napolitano ning Tšiili tennisisti Nicolas Jarry vahelise mängu võitjaga kohtuv Müller.

Esmaspäeval kaotas ka Madridi turniiri finaalis Rubljovile alla jäänud Felix Auger-Aliassime, kes pidi tunnistama üheksanda asetusega austraallase Alex De Minauri 6:7 (2), 6:4, 6:4 paremust. De Minaur läheb neljandas ringis vastamisi Stefanos Tsitsipasega (ATP 8.), kes sai pooleteise tunniga 6:2, 7:6 (1) jagu britist Cameron Norriest (ATP 30.).