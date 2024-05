Tabasalu üllatas tiitlikaitsjat Florat

Vooru esimese võidu noppis Saku Sportingu naiskond, kes oli võõrsil 2:0 parem Viimsi JK-st, vahendab jalgpalliliit. Esimesel poolajal oli Sportingu eest täpne Emma Treiberg, kohtumise normaalaja esimesel üleminutil kasvatas naiskonna eduseisu Kairi Himanen. Oma väravavõimalus tekkis ka Merily Toomil, kes läks 83. minutil Sportingu kasuks määratud penaltit lööma, kuid ründaja ei suutnud endale pakutud võimalust realiseerida. Kuue mängu järel paikneb Sporting teisel tabelireal, olles kogunud neli võitu ja kaks viiki. Tabeliliidrist lahutab neid vaid kaks silma. Viimsi seevastu on enda nimele saanud kaks võidutulemust ning teenitud kuus punkti paigutavad nad kuuendale positsioonile.

Suurepärases hoos olev JK Tabasalu näitas tabeliliider Tallinna FC Florale hambaid ning mängis naiskonnaga 1:1 viiki. Esimesel poolajal hoidsid naiskonnad enda seljataguse puhtana, 54. minutil viis Anette Salei Tabasalu aga juhtpositsioonile. Edu kestis vaid seitse minutit, kui Flora eest lõi viigitabamuse Helina Tarkmeel, mis jäi ka kohtumise viimaseks väravaks. Flora oli seni kõik viis vooru püsinud võidulainel ning viik Tabasalu vastu katkestas naiskonna täisedu. Küll aga paikneb Flora 16 punktiga tabeli esimesel real ja jätab lähima jälitaja kahe punkti kaugusele. Tabasalu on kuue mänguga teeninud 10 punkti ning paigutub tabeli neljandale reale – samapalju punkte on teeninud ka kolmandal kohal olev Kalev.

Kaotusseisu seljatanud Tartu JK Tammeka võttis teise poolaja tabamuste toel Tallinna FC Ararati üle 3:1 võidu. Ararati eest näitas 23. minutil resultatiivsust Veronika Asatryan, kes viis naiskonna 1:0 eduseisus ka vaheajale. Teisel poolajal muukis ka Tammeka vastase kaitseliini ja väravasuu lahti ning seda koguni kolmel korral. Naiskonna väravate eest kandsid hoolt Annamarii Tamm, Valeria Liik ja Nicole Kelli. Kuues voor jättis nii Tammeka kui Ararati positsiooni liigatabelis samaks: Tammeka, kes on kogunud kolm võitu, paigutub viiendale kohale, Araratil on ette näidata üks võit ja seitsmes positsioon.

Sarnane stsenaarium ootas ees ka JK Tallinna Kalevi naiskonda, kes jäi üheväravalisse kaotusseisu, kuid kes lõpuvile kõlamise järel teenis Põlva FC Lootose üle 3:1 võidu. Mänguskoori avas Lootose eest Ave-Lii Laas, kes pääses löögile 34. minutil. Seitsme minuti pärast vaatas tabloolt vastu viigiseis, sest Lootos sai kirja omavärava. Teisel poolajal suutis Vanessa Grutop kalevlased eduseisu viia ning 63. minutil otsustas kohtumise lõpptulemuse Maria Orav. Võit aitas Kalevil kerkida liigatabelis koha võrra – nüüd ollakse kolme võidu ja ühe viigi järel 10 silmaga kolmandad, Lootos on ühe punktiga kaheksandal kohal.

Uus Meistriliiga voor ootab kuut naiskonda ees tuleval laupäeval, 18. mail kell 12.30. Omavahel kohtuvad JK Tallinna Kalev ja Tartu JK Tammeka, Viimsi JK ja Põlva FC Lootos ning Tallinna FC Ararat ja JK Tabasalu. Tallinna FC Flora ja Saku Sporting mängivad 7. vooru kohtumise pärast koondisepausi, 4. juunil.