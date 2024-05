Rikberg tegi viimasel hetkel koondise koosseisus vangerduse

Eesti koondis läheb kontrollmängudele Bulgaariaga ja Kuldliiga esimestele mängudele vastu 14 mehega. Koondisega liitus diagonaalründaja Renee Teppan, kes lõpetas klubihooaja Araabia Ühendemiraatides. Võrreldes kontrollmängudega Soome vastu jäi koju koondise noorim mees Tristan Täht.

"Üks mees pidi seekord maha jääma, aga Tristanile ei ole mul Soome mängude põhjal etteheiteid, uustulnuka kohta näitas ta end väga positiivsest küljest ja tema pealt ei kärisenud midagi," kommenteeris koondise peatreener Alar Rikberg. "Noorele mängijale omaselt tuleb aga mingist tasemest alates rünnakul vigu sisse ja eks ta peab sellega tegelema ja selle tasemega samm-sammult harjuma."

Nädalavahetusel Soome vastu peetud mängudest tõi Rikberg välja kaks olulist asja. "Pilt oli päris hea, kuid tooksin eraldi välja kaks asja. Kahe mängu vahepeal kokkulepitud asjad toimisid teises kohtumises juba märksa paremini, ja teiseks – kui mängid 7000 inimest mahutavas hallis, aga tribüünil on viis inimest, siis saadab edu seda, kes suudab sisemiselt leida suurema motivatsiooni ja võitluslikkuse. Eriti tuli see välja teisel päeval, kui meie energia ja häälestus olid head. Positiivne oli ka see, et saime mitu tasavägist geimi lõppu mängida."

Eesti kohtub sel nädalal kahel korral Maailmaliigaks valmistuva Bulgaaria vastu. Esimene mäng toimub teisipäeval, 14. mail kell 18.00 ja teine kolmapäeval, 15. mail kell 16.30. Otsepilti näeb Bulgaaria alaliidu YouTube'i vahendusel esimesest mängust.

Rikberg saab Bulgaaria vastu veel mitmeid vangerdusi proovida. "Katsetasime Soomes küll mänguajaga palju, aga mingid variandid on veel proovimata. Näiteks, et sidemängijaid poole mängu pealt vahetusest sisse tuua või ründajaid terve mängu platsil hoida ning üks libero mängib vastuvõtul ja teine kaitses."

"Saame nüüd need võimalused ka ära proovida. Lisaks peaks Karli Allik ja Marx Aru olema võimelised mängima ja Renee Teppan on samuti olemas. Ka on otsustamise koht, keda diagonaali jätta – kas Timo Lõhmus või Valentin Kordas. Igal juhul on meil meeskonnas nüüd rohkem sügavust ja saame enne Kuldliigat viimased korrektuurid teha," lisas peatreener.

Bulgaaria mängude järel ootab Eestit ees Euroopa Kuldliiga, mille mängud algavad koondise jaoks võõrsil, kui 17. mail minnakse vastamisi Põhja-Makedooniaga ja 18. mail Tšehhiga. Mõlemad kohtumised on otsepildis nähtavad ETV2 vahendusel.

Eesti koosseis kontrollmängudeks Bulgaariaga:

Sidemängijad: Robert Viiber, Markkus Keel

Diagonaalründajad: Renee Teppan, Valentin Kordas

Nurgaründajad: Robert Täht, Märt Tammearu, Karli Allik, Timo Ander Lõhmus

Temporündajad: Andri Aganits, Alex Saaremaa, Marx Aru, Henri Treial

Liberod: Silver Maar, Alari Saar