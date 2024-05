Juursalu kogus Jaapanis olulisi olümpiapunkte

Juursalu ujus 750 meetrit ajaga 18.09, sõitis 20 km rattaga ajaga 34.29 ning jooksis 5 km ajaga 23.47. Koguajaks mõõdeti 1:18.41.

Esikoha teenis inglanna Claire Cashmore ajaga 1:05.44. Teise koha sai kanadalanna Kamylle Frenette (1:06.18) ja kolmanda prantslanna Gwladys Lemoussu (1:09.41).

"Para Series võistlus on kraad kangem kui maailma karika sarja etapid ja siia on raske peale saada," kirjutas Juursalu sotsiaalmeedias. "Enne starti oli paar päeva suhteliselt hall meeleolu ja keerasin ujumise nahka. Samas ma ei vingu ratta keskmise kiiruse (34,8 km/h) ja jooksu keskmise tempo (4:45 min/km) üle, aga see ujumine...".

"Ujumises olin 150 meetri järel alla andmas, aga pikk läbirääkimine iseendaga viis mind siiski rattarajale. See oli kohati väga keeruline ja isegi eliitklassi mehed panid laugemates kiiretes kurvides pikali," jätkas Juursalu.

"Kuigi minu klassi võitja on professionaal, kes treenib kolm korda päevas ja on seitse aastat noorem, siis 13 minutit kaotada mulle ikka ei meeldi. Samas on minu asi mahtuda ajalimiiti ja olümpiapunkte koguda, millega sain hakkama."

Paralümpiamängude reitingutabelis on Juursalul nüüd 945,27 punkti, millega ta hoiab 14. positsiooni. PTS5 klassis pääsevad tänavustel paralümpiamängudel Pariisis starti üheksa naistriatleeti. Kvalifikatsioonitabel läheb lukku 1. juulil.