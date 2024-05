Maailma esireket sai Roomas ootamatu kaotuse

Rooma turniiri kuuekordne võitja pidi reketid pakkima kolmanda ringi järel, kui kaotas 29. asetusega Alejandro Tabilole (ATP 32.) 68 minutit väldanud mängu järel 2:6, 3:6. Tabilo ei loovutanud kogu mängu jooksul Djokovicile ühtegi oma servigeimi ning realiseeris ise seitsmest murdevõimalusest neli.

Veel mullu sügisel maailma edetabelis esisajast väljaspool olnud Tabilo jõudis oma karjääris teist korda kõrgeima kategooria turniiril 16 parema sekka. Ühtlasi sai temast 17-aastase vahe järel esimene Tšiili tennisist, kes suutnud maailma esireketi alistada.

Tabilot ootab neljandas ringis ees 16. asetusega Karen Hatšanov (ATP 18.), kes sai veidi enam kui poolteist tundi kestnud matšis 6:2, 6:4 jagu 20. asetusega Francisco Cerundolost (ATP 22.).

Djokovic pole sel hooajal võitnud veel ühtegi turniiri. Järgmine võimalus selleks avaneb tuleval nädalal, kui algavad Prantsusmaa lahtised meistrivõistlused. Eelmisel kevadel alistas Djokovic hooaja teise slämmiturniiri finaalis norralase Casper Ruudi.

THE BIGGEST WIN OF HIS CAREER



Alejandro Tabilo becomes the first Chilean to defeat a World No. 1 since Fernando Gonzalez beat Roger Federer at the 2007 Nittto ATP Finals Round Robin!@InteBNLdItalia | #IBI24 pic.twitter.com/Jg1ev2Drlo