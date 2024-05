Janika Lõiv saavutas EM-il olümpiakrossis kaheksanda koha

Võistluse võitis ülekaalukalt hollandlanna Puck Pieterse ajaga 1:28.09. Hõbemedal riputati austerlanna Mona Mitterwallneri (+1.12) kaela ja pronksmedali teenis sakslanna Nina Benz (+2.15). Lühirajasõidus võidutsenud valitsev maailmameister Pauline Ferrand-Prevot jättis võistluse pooleli.

Lõiv kaotas võitjale viie minuti ja 54 sekundiga. Teistest eestlastest sai Mari-Liis Mõttus 27. ja Merili Sirvel 30. koha.

"Soojendust tehes oli üsna hea tunne, aga kuna ilm oli väga pöörane, siis kuskil sees oli ikka suur närv, et äkki juhtub midagi. Ja eks juhtus nii mõndagi," rääkis Lõiv võistluse järel. "Stardist sain kenasti minema, aga juba esimesel tõusul oli tunda, et külm poeb sisse. Mul oli palju riideid seljas, aga +2 kraadi oleks nõudnud veel paremat riietust."

"Rajal juhtus palju. Minu ees kukuti ja palju oli probleeme ratastega," jätkas Lõiv. "Lõpuks suutsin ise ka väga korraliku kukkumise teha vahetult enne hüpet ja rockgarden'it, sest sinna ette oli suur lomp tekkinud, kus ratas lihtsalt libises alt ära. Lisaks tegin sõidu jooksul veel teisegi kukkumise. Õnneks jäin ise peaaegu terveks, ainult amordi vist kukkusin nii ära, et pärast see lukku enam ei läinud. Veel jooksis üks hulkuv koer mu ees tehnilisel laskumisel. Arvasin et ta valib B liini, aga otsustas koos minuga A liini minna. Ootasin ta selja taga ning kuidagi saime sealt koos alla."

"Kaks viimast ringi olid täielik kannatus," lisas Lõiv. "Olin läbi külmunud ja ilmselt alajahtunud ning vähe söönud. Seega tulid pisarad silma ja arvasin, et ei jõuagi lõppu. Näppudega enam amordilukku ja dropperi nuppu ei käppinud. Viimasel ringil jooksin kaks tõusu lihtsalt sellepärast, et sooja saada. Hästi kahetised tunded on. Muidugi tahtsin paremat kohta sõita ja rada tundus mulle sobilik olevat. Samas need tingimused olid väga äärmuslikud ning olen lihtsalt õnnelik, et alla ei andnud."

Janika Lõiv finišisirgel. Autor/allikas: Egopromotion

Mõttus ütles, et tema sai stardist hästi minema, kuid kohe esimese tõusu alguses vajus eesolev sõitja talle peale, mistõttu ta pidi jala maha panema ja uuesti hoo üles võtma. "Ilmselt sai alguses seetõttu liiga suur pingutus tehtud," hindas Mõttus. "Hingamine oli esimestel ringidel ka kuidagi paigast. Teisest põhiringist alates tundsin, et sain hingamise korda ja omasse rütmi. Suutsin paar selgagi kinni püüda. Neljandal ringil jagelesin ühe hispaanlasega pikalt, kes paaril tõusul üritas eest saada, kuid laskumistel jõudsin talle järele. Lõpuks andis ta alla ja sain eest."

Sirvel tõdes, et temal oli seekord üks häda teise otsa. "Stardiring läks kenasti, kuni panin ühes viraažis pikali. Sõitsin viltuse lenksuga edasi ja üritasin mingisugustki rütmi leida, aga täna seda ei leidnudki," ütles Sirvel. "Esimese täisringi alguses avastasin, et amordilukk enam ei tööta ja pidin kinniste amortidega ülejäänud sõidu sõitma. Lisaks suutsin tagumise rehvi lõhkuda ja vahetasin neljandal ringil jooksu."

Eliitklassi meeste seas krooniti Euroopa meistriks itaallane Simone Avondetto ajaga 1:14.57. Taanlane Simon Andreassen kaotas talle 50 sekundiga ja sakslane Julian Schelb ühe minuti ja seitsme sekundiga.

Eestlastest pälvis Joosep Mesi 37. ja Kirill Tarassov 40. koha.

"Mulle meeldis - sain riietumisega hakkama ja sõidu ajal oli kenasti soe sees. Pingutasin maksimaalselt ja ilmselt laskumistega andsin suurema osa ära, sest nendel ei tundnud ennast väga kindlalt," ütles Mesi. "Üleüldiselt oli huvitav ja teistsugune võistlussituatsioon, mida igapäevaselt ei koge!"

Kuni 23-aastaste meeste seas teenisid kaksikvõidu šveitslased Finn Treudler (1:10.08) ja Luke Wiedmann (+1.02). Pronksi sai prantslane Luca Martin (+1.24).