Henri Perk: võit olnuks magusam, aga täna oleme viigiga ka rahul

Levadia alustas initsatiivikamalt ja Kalju algus vastupidiselt ei õnnestunud. "Me ei planeerinud niimoodi alustada, aga teine poolaeg tulime natuke intensiivsemalt peale ja üritasime kõrgemalt võtta," lausus kohtumise parimaks valitud Kalju väravavaht Henri Perk ERR-ile.

"Seetõttu jäi surve lahjemaks. Me ei pidanud nii madalale langema. Teine poolaeg oli võrdsete mäng ja ütleks, et meil oli isegi rohkem võimalusi. Teadsime, et selline mäng tuleb, Levadia kontrollib - täpselt sama nagu eelmised murumängud."

"Arvestades võimalusi, oleks kindlasti võit magusam olnud, aga täna oleme viigipunktiga ka rahul."

Perk nõustub, et Kalju senine hooaeg on käinud pisut üles-alla. "Aga kui mingid tagasilöögid on tulnud, siis oleme end järgmises mängus jälle hästi tõestanud," lisas ta.

"Kui tuli esimene 5:1 kaotus Levadiale, siis kohe järgmises mängus võitsime Paidet. Nüüd kaotasime karikas väga tähtsa mängu, aga tulime siia ja tõestasime."