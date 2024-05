Esimese eestlasena Drift Mastersi etapi võitnud Pesur: unistus on täitunud

Võistlus algas eestlase jaoks ootamatu tulemusega, kui ta kvalifikatsiooni esimeses sõidus sajast võimalikust punktist vaid 46,5 teenis. Teine sõit õnnestus paremini, tõi 83 punkti ja kvalifikatsiooni üheksanda tulemuse.

"Treeningul sujus kõik hästi, kuid esimeseks kvalifikatsiooniks oli päike raja päris kuumaks kütnud ja pidamine ootamatult hea. Oskasime sellist muutust oodata, aga mitte nii suures ulatuses," ütles Pesur. "Teises sõidus üleliigseid riske ei võtnud, et kindlasti kvalifitseeruda peavõistlusele."

Tandemsõitudest tõi Pesur kõige keerulisemana välja poolfinaali poolaka Adam Zalewskiga, kuid finaalis alistas ta soomlase Lauri Heinoneni kohtunike häältega 3:0.

Kevin Pesur (paremal) finaalis Lauri Heinoneni vastu Autor/allikas: Jordan Butters

"Üks mu unistusi on täitunud," rääkis Pesur. "Selle tulemuse taga on suur töö, perekonna, tiimi ja minu enda täielik pühendumine. Võib öelda, et viimased kolm kuud läksid täielikult iga päev Drift Mastersiks valmistumise tähe all, töö selle nimel on käinud aga kogu elu."

Oliver Randalu jõudis 16 parema hulka, kuid langes edasisest konkurentsist välja duellis Pesuriga.

Hooaja avaetapi järel on Pesuril 100, Heinonenil 96 ja Zalewskil 76 punkti. Randalu on 32 punktiga 15. kohal. Riikide arvestuses juhib Eesti 132 punktiga, Soomel on 128 ja Poolal 124 punkti.

Sari jätkub 15. ja 16. juunil Iirimaal.