Carolina jäi Stanley karikavõistlustel ellu, Dallas teenis teise võidu

Väljalangemise äärel olev Carolina Hurricanes pikendas ööl vastu pühapäeva oma hooaega, kui teenis Stanley karikavõistluste veerandfinaalis New York Rangersi vastu oma esimese võidu.

Kõik esimesed kolm kohtumist ühe väravaga kaotanud Hurricanes mängis ellujäämise nimel ning tuli koheselt hooga välja, minnes seitsmendaks minutiks Jevgeni Kuznetsovi ja Stefan Noeseni väravatest 2:0 juhtima.

Rangers leidis poolteist minutit hiljem vastuse, kui Will Cuylle väravani jõudis, aga Carolina läks ikkagi teisele kolmandikule kaheväravalise eduga, sest Sebastian Aho jõudis avaperioodi lõpus väravani. Barclay Goodrow värav teisel perioodil tõi Rangersi ühe värava kaugusele ning otsustava kolmandiku kolmandal minutil oli seis viigis, kui Alexis Lafreniere tabamuseni jõudis.

Ligi kolm minutit enne lõpusireeni viskas aga Hurricanesi kaitsja Brady Skjei veel ühe värava, andes sellega Carolinale 4:3 (3:1, 0:1, 1:1) võidu. Carolina seisab silmitsi keerulise ülesandega, sest on idakonverentsi esinumbri vastu nelja võiduni peetavas seerias üks-kolm kaotusseisus.

Rangersi ja Hurricanesi seeria viies mäng peetakse öösel vastu teisipäeva.

Läänekonverentsi esinumber Dallas Stars asus oma veerandfinaalseeriat Colorado Avalanche'i vastu kaks-üks juhtima, alistades Colorado kolmandas mängus 4:1 (1:0, 1:1, 2:0).

Avalanche on olnud tänavusel lõppturniiril märkimisväärselt resultatiivne, skoorides keskmiselt mängus viis väravat. Starsi puurilukk Jake Oettinger tegi aga 28 tõrjet ning Dallase kaitse püsis ohtliku vastase vastu stabiilne.

"[Oettingeril] on võime enda mängu kõige olulisematel hetkedel tõsta," sõnas Dallase peatreener Pete DeBoer. "Minu silmis oli ta meie eest kõige hektilisematel aegadel kõige rahulikum mängija. Ja just seda sul väravavahist vaja ongi, et ta sulle jää peal rahu tooks."

Stars ja Avalanche jätkavad samuti seeriat öösel vastu teisipäeva.