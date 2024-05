VAATA OTSE | Läti jahib MM-il Prantsusmaa vastu teist võitu

Mullu maailmameistrivõistlustel pronksmedali võitnud Läti vajas laupäeval oma MM-i avamängus Poola vastu lisaaega, kuid teenis siiski 5:4 võiduga kaks punkti ning hoiab B-alagrupis viiendat kohta.

Prantsusmaa jaoks algas tänavune turniir kaotusega, kui avamängus tuli tunnistada Kasahstani 3:1 paremust.

Prantsusmaa on stabiilselt MM-idel osalenud juba 1930. aastast, mil kolmes riigis peetud turniiril lõpuks kuuenda koha teenis. Paraku jäi see 1924. aastal Euroopa meistriks tulnud riigi parimaks tulemuseks ning viimastel aastakümnetel on jäädud esikümne piirimaile, mullu lõpetas Prantsusmaa 12. kohaga.

Läti ja Prantsusmaa mänguga paralleelselt toimub ka A-alagrupi kohtumine avamängus kolm punkti võitnud Taani ning Kanada vahel.

Televiisori vahendusel saab kohtumist vaadata nii eesti- kui ka venekeelse kommentaariga kanalilt ETV+.