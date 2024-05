Tennisetalent Anikina teenis Prantsusmaal hooaja neljanda turniirivõidu

Anikina loovutas avaringis prantslanna Marcelle Sabatier' vastu vaid kaks geimi, alistas siis briti Lola Browni 6:3, 6:1 ning teenis koha poolfinaalis, kui lülitas kohaliku mängija Neirouz Godhbane 6:3, 6:0 konkurentsist.

Poolfinaalis andis britt Ginny Chen avasetis paraja võitluse, kuid 12-aastane Anikina pani teises setis oma paremuse maksma ning marssis 7:5, 6:1 võiduga finaali, kus tema vastaseks oli bulgaarlanna Maya Michevaga.

Finaalis mingisugust kahtlust ei jäänud, sest Anikina loovutas kahes setis vaid kaks geimi ning teenis kindla 6:1, 6:1 võiduga oma hooaja neljanda esimese kategooria Tennis Europe U12 turniirivõidu.

Eelmisel nädalal teatas noor eestlanna ühismeedias, et on liitunud Red Bulli võistkonnaga. "Tahtsin sind Red Bulli perekonda tervitada ja loodan, et sa naudid meiega olemist. Keskendu, tee kõvasti tööd ja loodetavasti kohtume väljakul," tervitas teda maailma neljas reket ning Anikina lemmikmängija Jelena Rõbabkina.