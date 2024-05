TÄNA OTSE | Kalju üritab tabelitipus asetsevale Levadiale järgi jõuda

Levadia alustas käivat Premium liiga hooaega ülivõimsalt, kui võitis hooaja esimesed kaheksa mängu, kogudes esimese kümne mänguvooruga kokku üheksa võitu.

Nende kaotuseta seeria sai aga lõpu üheksandas voorus, kui nad 100. Tallinna derbis ajalooliselt rivaalilt Tallinna FC Floralt 0:1 kaotuse said. Levadia kohtus nädala sees Evald Tipneri karikavõistluste poolfinaalis Viimsi JK-ga, kuid suutis esiliigas mängiva klubi puuriluku lahti muukida alles lisaajal.

"Muutsime oma mõtteviisi pärast eelmist kahte kohtumist selle nädala jooksul. Meid ootab ees väga raske väljakutse, kus peame välja panema enda parima versiooni, et alistada vastane," ütles Levadia peatreener Curro Torres enne mängu Nõmme Kaljuga.

Levadia on pidanud kokku 11 kohtumist, kogudes 28 punkti. Kalju on hooaega samuti hästi alustanud ja on kahe vähema mänguvooruga kogunud 20 punkti, asetsedes liigatabelis teisel real.

Premium liigas on Kalju teeninud kaks järjestikust võitu, kuid Tipneri poolfinaalis tuli tunnistada Paide Linnameeskonna 3:1 paremust ning Kalju kaotas sellega võimaluse mängida eurosarjas.

Meeskond on aga fookuse tagasi koduse kõrgliiga poole pööranud ning neid motiveerib võimalus liigatipu edu vähendada. "Teame vastase tugevusi ja nõrkusi ning peame maksimaalselt ära kasutama enda tugevusi, et tuua kolm punkti Hiiule," sõnas poolkaitsja Reginald Mbu Alidor.

Meeskondade hooaja esimene omavaheline mäng lõppes Levadia kindla 5:1 võiduga.