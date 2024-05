Mavericks läks kodupubliku ees seeriat juhtima, Celtics alistas Cavsi

Dallas Mavericks asus korvpalliliiga NBA play-off'is Oklahoma City Thunderi vastu veerandfinaalseeriat kaks-üks juhtima, kui alistas konverentsi esinumbri kodus nelja punktiga. Kaks-üks edu on ka Boston Celticsil, kes sai kolmandas mängus Cleveland Cavaliersist jagu.

Dallases aset leidnud seeria kolmandas kohtumise tormas Mavericks avaveerandil üheksa punktiga juhtima, kuid Thunder kustutas nende eduseisu teisel veerandil ning poolajale mindi külaliste ühepunktilisel eduseisul. Kolmandal veerandil tegi Thunder spurdi ning asus kohtumist kümnega juhtima, kuid Mavericks vastas omakorda 16:0 spurdiga ning haaras ise ohjadest.

Dallas juhtis terve otsustava veerandi vältel ning hoidis Thunderit vähemalt kolme punkti kaugusel. 40 sekundit enne mängu lõppu lahendas Kyrie Irving meisterlikult rünnaku ja Mavericks teenis 105:101 (26:23, 25:29, 31:26, 23:23) võidu.

Nii Irving kui Luka Doncic viskasid 22 punkti, Doncic lisas sellele veel 15 lauapalli, viis korvisöötu ja kaks vaheltlõiget, Irvingu arvele jäi veel seitse korvisöötu, viis lauda, üks vaheltlõige ja üks blokk.

Mavericksi resultatiivseim oli aga hoopis poole hooaja peal Grant Williamsi vahetustehinguga sisse toodud 25-aastane PJ Washington, kes panustas 27 punktiga. "Me usume temasse täielikult," sõnas Doncic. "Ta mängib suure enesekindlusega, lihtsalt mängib ja on agressiivne. Ta peab nii jätkama."

Kui superstaaride Irvingu ja Doncici kõrval kerkib esile veel keegi kolmas panustaja, on Mavericks vägagi ohtlik meeskond. Sama arvas ka läänekonverentsis esikoha teeninud Thunderi tähtmängija Shai Gilgeous-Alexander: "[Washington] paneb hullu. Kui tahame võita, siis selle kraani peame küll kinni keerama."

Gilgeous-Alexander viskas 31 punkti, haaras kümme luapalli, jagas kuus tulemuslikku söötu, tegi ühe vaheltlõike ning pani 198 sentimeetri pikkuse tagamängijana lausa viis blokki.

Nelja võiduni kestva seeria neljas kohtumine toimub samuti Dallases.

Idakonverentsi esinumber Boston Celtics asus taaskord idakonverentsi poolfinaalseeriat Cleveland Cavaliersiga juhtima, kui alistas Cavaliersi võõrsil kindlalt. Avapoolaeg oli küll tasavägine, kuid Celticsil õnnestus riietusruumi minna üheksapunktilise eduga, mis paisus kolmandal veerandil 23-punktiliseks.

Cavaliers jõudis küll otsustaval veerandil kaheksa punkti kaugusele, kuid Celtics pani paremuse maksma ning asus 106:93 (30:28, 27:20, 27:21, 22:24) võiduga seeriat kaks-üks juhtima.

Jayson Tatum panustas võidumängus 33 punkti, 13 lauapalli, kuue tulemusliku söödu, ühe vaheltlõike ning ühe blokiga. Jaylen Brown lisas omalt poolt 28 punktia, üheksa lauda, kolm korvisöötu ja ühe vaheltlõike.

Enne mängu andis Celticsi peatreener Joe Mazzulla lootust, et säärevigastusega heitlev lätlane Kristaps Porzingis võiks varsti naasta. "Asi on parem kui me arvasime. Ma ei tea, mis tema graafik on, aga tean tema meelestatust ja ta tõesti üritab võimalikult kiiresti naasta. Te teeb enda kallal kõvasti tööd, kõnnib veidi paremini ja ta teeb kõik, et platsile astuda," ütles juhendaja.

Cavaliersi resultatiivseim oli 33 punkti visanud Donovan Mitchell, kes lisas veel kuus lauapalli, kolm korvisöötu ja kaks vaheltlõiget. Seeria neljas mäng toimub Clevelandis.