Toobal pärast kontrollmänge: olime rünnakul piisavalt agressiivsed

Kahe päeva jooksul kaks viiegeimilist kontrollkohtumist pidanud Eesti naiste võrkpallikoondis sai Läti koondisest jagu mõlemal korral. Võistkonna kapten Liis Kiviloo arvates võib mõlema mänguga rahule jääda.

"Kindlasti mitmed noored üllatasid siin kahe päeva peale. Diagonaalid said täna hoo sisse, mida oli tore näha, sest eile nad ei olnud piisavalt koormust saanud või see tunnetus sidemängijatega ei olnud nii hea," sõnas ta ERR-ile.

"Mille kallal saame töötada, on suhtumine, pallide julgestamine, kaitsemängus pallide üleval hoidumine ja siuke suhtumise teema rohkem pigem."

Euroopa Kuldliigas mängib Eesti naiskond esimest korda, seal ootavad ees juba tugevamad vastased. Esimesel nädalavahetusel kohtub koondis Sloveenia ja Ukrainaga. "Eks ma ise vaatasin ka rohkem sellise pilguga, et plokk tuleb seal kõrgem ja mängijad võimsamad," ütles Kiviloo.

"Me peame natukene paremini enda mänguplaanist kinni pidama ja distsipliini hoidma, just kaitseasendites ja plokis. Seal tulevad kindlasti natukene osavamad mängijad, pikemad mängijad ja me ei saa sisse lasta selliseid mentaalseid pause, mida me võib olla täna mingites hetkes lasime."

Õhkkond on naiskonnas peatreener Andres Toobali sõnul endiselt hea. Kui kaitsemänguga on vaja veel tööd teha, siis serviga saab rahule jääda. "Me olime rünnakul piisavalt agressiivsed, aga natukene võib olla veel varieeruvust juurde," ütles ta.

"Millega need kaks päeva saab väga rahul olla, on meie oma serv - see toimis hästi ja eks ta meie selline üks suuri trumpe on ka. Me peame seal olema agressiivsed ja siis me võime ka võib olla paberi peal tugevamate vastaste vastu väga hästi esineda."

Esimesed kaks Kuldliiga mängu peab Eesti koduväljakul Rakveres, kui 17. mail on vastaseks Sloveenia ja kaks päeva hiljem Ukraina.