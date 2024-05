USA hokikoondis avas MM-il võiduarve

Värava ja resultatiivse söödu said kirja Johnny Gaudreau ja Michael Kesselring. Kahe tulemusliku sööduga toetasid omasid Seth Jones, Cole Caufield ja Shane Pinto.

Reedel toimunud avamängus tuli ameeriklastel tunnistada Rootsi meeskonna paremust, Saksamaa sai aga jagu Slovakkiast.

A-grupi kohtumises oli turniiri võõrustav Tšehhi krobelise alguse järel üle Norrast 6:3 (2:3, 1:0, 3:0).

Enne mängu:

NB! ETV2-s kestab USA - Saksamaa kohtumise ülekanne Eurovisiooni tõttu kella 22.00-ni. Täispikkuses näeb kohtumist ainult ERR-i spordiportaalis!

Tänase kohtumise näol on tegemist eelmise aasta MM-i poolfinaali kordusega, kui Saksamaa valmistas paljudele üllatuse ja võttis lisaajal visatud väravaga ameeriklaste üle 4:3 võidu.

Mõlemad meeskonnad on tänavusel MM-il pidanud juba esimese kohtumise. Saksamaa sai reedel suureskoorilises lahingus 6:4 jagu Slovakkiast, kuid USA pidi tunnistama rootslaste 5:2 paremust.

Saksamaa ja USA on läbi aegade omavahel kohtunud kokku 112 korda. Seni on jõujooned olnud selgelt ameeriklaste poole kaldu, sest neil on ette näidata 72 võitu 31 kaotuse vastu.

A-alagrupi hilisõhtuses mängus kohtuvad võõrustajariik Tšehhi ja Norra. Tšehhi alustas MM-i 1:0 võiduga Soome üle, Norra alistus 2:5 resultaadiga Šveitsile.