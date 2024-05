TÄNA OTSE | USA hokimehed ihkavad eelmise aasta eest revanši

NB! ETV2-s kestab USA - Saksamaa kohtumise ülekanne Eurovisiooni tõttu kella 22.00-ni. Täispikkuses näeb kohtumist ainult ERR-i spordiportaalis!

Tänase kohtumise näol on tegemist eelmise aasta MM-i poolfinaali kordusega, kui Saksamaa valmistas paljudele üllatuse ja võttis lisaajal visatud väravaga ameeriklaste üle 4:3 võidu.

Mõlemad meeskonnad on tänavusel MM-il pidanud juba esimese kohtumise. Saksamaa sai reedel suureskoorilises lahingus 6:4 jagu Slovakkiast, kuid USA pidi tunnistama rootslaste 5:2 paremust.

Saksamaa ja USA on läbi aegade omavahel kohtunud kokku 112 korda. Seni on jõujooned olnud selgelt ameeriklaste poole kaldu, sest neil on ette näidata 72 võitu 31 kaotuse vastu.

A-alagrupi hilisõhtuses mängus kohtuvad võõrustajariik Tšehhi ja Norra. Tšehhi alustas MM-i 1:0 võiduga Soome üle, Norra alistus 2:5 resultaadiga Šveitsile.