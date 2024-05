VIDEO | Djokovic sai võidu järel pudeliga vastu pead

Ligi kuuajalise pausi järel võistlustulle naasnud Djokovic võitis pisut vähem kui poolteist tundi kestnud kohtumise 6:3, 6:1. Djokovic murdis mõlemas setis vastase servi kolmel korral, seejuures avasetis oli serblane 1:3 kaotusseisus.

"Ma ei ole vasakukäelise mängija vastu ammu mänginud, nii et mul kulus natukene aega, et kohaneda palli tavatute pööretega. Seetõttu mängisin esimesed neli geimi pigem kehvalt," sõnas Djokovic matši järel.

Kohtumist jäi kahjuks varjutama inetu olukord, kui pärast matši visati fännidele autogramme jaganud Djokovicile veepudel vastu pead. Arstid vaatasid serblase üle ning saatsid ta seejärel hotelli puhkama.

Djokovic andis hiljem ühismeedias teada, et temaga on kõik korras ja ta tänas kõiki fänne arvukate toetussõnumite eest.

Here is the incident in full. An object thrown onto Djokovic whilst he was kindly signing fan's signature.



The perpetrator must be found and arrested immediately @atptour @InteBNLdItalia



This is absolutely shocking. pic.twitter.com/elZULm34Ja