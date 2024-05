18-aastane Bedard vedas tiitlisoosiku avamängus võiduni

Avakolmandik lõppes Liam Kirki ja Michael Buntingu väravate järel 1:1 viigiga.

Teise perioodi alguses läks Kanada Brandon Hageli väravast esmakordselt juhtima ning seejärel viisid 18-aastase Connor Bedardi kaks tabamust tiitlisoosiku turvaliselt ette. Ben O'Connor vähendas viimasel kolmandikul kaotusseisu kahele, kuid rohkemaks brittidel jaksu polnud.

Lisaks Kanadale on A-alagrupis võidukalt alustanud Šveits ja Tšehhi.

B-alagrupis läksid samal ajal vastamisi Prantsusmaa ja Kasahstan, viimane võttis 3:1 (2:1, 1:0, 0:0) võidu. Võitjate väravate eest hoolitsesid Roman Startšenko Maksim Mukhametov ja Kirill Savitski. Prantsusmaa auvärava viskas Enzo Cantagallo.

Enne mängu:

Jäähoki MM-i läbi aegade edukaim riik Kanada ja tänavuseks aastaks kõrgeimasse divisjoni tõusnud Suurbritannia on omavahel kohtunud kokku kümnel korral ning seni on kõigil korral väljunud võitjana Kanada, seejuures on väravate vahe 77:8. Viimati kohtuti 2019. aasta MM-il, kui Kanada võttis alagrupimängus kindla 8:0 võidu.

Kanada tuli seekordsele MM-ile kogenud koondisega, kuhu kuuluvad teiste seas mullu maailmameistriks kroonitud Joel Hofer ja Jack McBain ning 2021. aastal MM-tiitli teeninud Michael Bunting, Brandon Hagel, Andrew Mangiapane, Nick Paul ja Owen Power. Lisaks leidub Kanada rivistuses juunioride tasemel mitmeid kuldmedaleid võitnud noorukeid eesotsas eelmise aasta NHL-i talendikorje esivaliku Connor Bedardiga.

Brittide kõige nimekamaks mängijaks võib pidada 24-aastast Liam Kirki, kes osutus valituks 2018. aasta NHL-i draft'is ning on viimastel aastatel leiba teeninud Soome ja Tšehhi kõrgliigades.

Samal ajal lähevad omavahel vastamisi ka Kasahstan ja Prantsusmaa. Eelmisel aastal Soomes ja Lätis peetud MM-il saavutasid meeskonnad lõppkokkuvõttes vastavalt 11. ja 12. koha.

Televiisori vahendusel saab Kanada ja Suurbritannia vahelist kohtumist vaadata nii eesti- kui ka venekeelse kommentaariga kanalilt ETV+.