OTSEBLOGI | Tänak kerkis õhtuse osa avakatsega Ogier'le lähemale

Reedene võistluspäev:

Esimene täispikk võistluspäev algas Portugalis kõigi Rally1 sõitjate jaoks puhta läbimisega. Ükski mees ei teinud hommikuses osas sõiduvigu ja rehvid püsisid terved, mis tähendas, et vahed püsisid väga väikesed: seitsmenda katse järel eraldas liidrit ja kuuenda koha meest vaid 6,3 sekundit.

Hea esituse tegi teiste jaoks teed puhastanud MM-sarja üldliider Thierry Neuville, kes lõikas päeva esimesel katsel kasu oodatust veidi niiskematest oludest, seejärel oma suurepärasest sõidust ja püsis pidevalt kõrges konkurentsis. Viimati mullusel Jaapani MM-etapil osalenud Dani Sordo kaotas päeva esimesel katsel aega, aga teenis siis kolm katsevõitu ja sekkus samuti suurde mängu.

Esimesena tabas ebaõnn seitsmendal katsel Elfyn Evansit: kuuenda katse lõpus oli Neuville'i kaardilugejal Martijn Wydaeghel ajakontrollis kohtunikega veidi sõnelemist, mistõttu pidid Evans ja tema kaardilugeja Scott Martin finišis mõnda aega nende taga passima. Kui Evans lõpuks oma ajakaardiga kohtunikeni jõudis, jättis ta oma märkmiku katse lõppu laua peale ja pidi seejärel seitsmendal katsel Evansile kaarti lugema telefonist. Lisaks purunes reedel teiste tempost niigi veidi maas olnud waleslasel katse keskel rehv ja ta kaotas lõpuks kiirematele ligi minuti.

"Katse lõpus oli suur segadus, mul oli märkmik ja kiiver käes ja ilmselgelt jäi kaart sinna lauale," rääkis Martin ülesõidul WRC otseülekandele. "Kui avastasin, et märkmikku kotis ei ole, oli kaks võimalust: ma kas unustasin selle maha või keegi varastas selle ära! Ma usun, et saan hakkama, kuigi silmad on aastate jooksul kehvemaks jäänud. Mul on alati digitaalne koopia kaasas, sest kunagi ei tea, mis võib juhtuda."

Võimsa katsevõiduga lõpetas päeva Sebastien Ogier, kes tõusis neljandalt kohalt teiseks ning kaotab ralli liidrile, meeskonnakaaslasele Kalle Rovanperäle laupäeva eel ühe sekundiga. Takamoto Katsuta jääb kolmandana maha 4,7 ning Ott Tänak neljandana 5,4 sekundiga. Sordo loovutas reedesel viimasel katsel palju aega ja on viies (+17,9), Thierry Neuville tema järel kuues (+18,1).

Neljapäevasel testikatsel said Hyundai sõitjad "kolmikvõidu", kui üle pika aja Rally1 masinaga võistluskarusselli astunud Dani Sordole kaotas Ott Tänak 0,5 ja Thierry Neuville 0,9 sekundiga.

Õhtusel 2,9 kilomeetri pikkusel Figueira da Fozi publikukatsel sai esikoha Neuville, edestades Sebastien Ogier'd (Toyota) 0,6 ja Tänakut kahe sekundiga. Eestlasega sama aja sõitis välja Toyota piloot Takamoto Katsuta. Reedel läbitakse kaheksa kiiruskatset.

Enne võistlust:

Kogupikkusega 337 kilomeetrit on Portugali kruusaralli üks MM-hooaja nõudlikumaid, nelja päeva jooksul läbitakse Porto ümbruses 22 kiiruskatset. Esimest korda osalevad sellel aastal rallil üheaegselt valitsev maailmameister Kalle Rovanperä ja Portugalis karjääri jooksul viis võitu teeninud Sebastien Ogier, Toyota meestest ei võistle tootjate MM-punktide nimel sel nädalavahetusel Takamoto Katsuta.

MM-sarja üldliidriks on 86 punkti kogunud Thierry Neuville (Hyundai), Elfyn Evansil (Toyota) on 80, Adrien Fourmaux'l (M-Sport) 59, Ott Tänakul (Hyundai) 53, Ogier'l ja Katsutal 45 ning Rovanperäl 31 punkti. See tähendab, et esimesel täispikal võistluspäeval reedel peab esimesena teele minema Neuville.

"Teetingimused ja stardipositsioon mängib sel nädalavahetusel suurt rolli," rääkis Neuville WRC-le. "Kui vihma sajab, oleme kiired; kui on kuiv, on meil keerulisem, sest kõik teavad katseid hästi." Hyundai eest teeb hooaja esimese ralli kaasa ka eelmisel kolmel aastal Portugalis pjedestaalile jõudnud Dani Sordo, kes saab kasu lõigata heast stardipositsioonist rivi lõpus.

"Pärast Horvaatiat on hea naasta karedamale pinnale. Portugali ralli on väga nauditav, ootan seda võistlust. See on kiire ralli suurtel kiirustel ja üldiselt esimesel läbimisel üsna sujuv, kuid teisel väga konarlik," lausus Tänak ralli eel Hyundai pressiteate vahendusel.

"Hooaja selles faasis läheb soojemaks ja Portugal on üks esimesi rallisid, kus see hakkab autot ja rehve proovile panema. Kontrast katsete esimesel ja teisel läbimisel on märgatav, sest pehmed teed sõidetakse väga roopasse," lisas ta.

Tänak saavutas Portugalis 2019. aastal esikoha, aga pole seal rohkem kolme parema sekka jõudnud. Sama kehtib ka selle hooaja kohta: Tänak lõpetas Monte Carlos ja Horvaatias neljandana, aga pjedestaalikohta tal veel pole.

Ajakava:

Reede, 10. mai

10.05 SS2 Mortagua 1 (18,15 km)

11.35 SS3 Lousa 1 (12,28 km)

12.35 SS4 Gois 1 (14,30 km)

13.35 SS5 Arganil 1 (18,72 km)

*

16.05 SS6 Lousa 2 (12,28 km)

17.05 SS7 Gois 2 (14,30 km)

18.05 SS8 Arganil 2 (18,72 km)

19.35 SS9 Mortagua 2 (18,15 km)

Laupäev, 11. mai

10.05 SS10 Felgueiras 1 (8,81 km)

11.05 SS11 Montim 1 (8,69 km)

12.05 SS12 Amarante 1 (37,24 km)

13.35 SS13 Paredes 1 (16,09 km)

*

16.35 SS14 Felgueiras 2 (8,81 km)

17.35 SS15 Montim 2 (8,69 km)

18.35 SS16 Amarante 2 (37,24 km)

20.05 SS17 Paredes 2 (16,09 km)

21.05 SS18 Lousada (3,36 km)

Pühapäev, 12. mai

9.05 SS19 Cabeceiras de Basto 1 (19,91 km)

10.35 SS20 Fafe 1 (11,18 km)

11.35 SS21 Cabeceiras de Basto 2 (19,91 km)

14.15 SS22 Fafe 2 (11,18 km)