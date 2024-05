Baskonia teenis head viskekätt näidanud Raieste abil kriitilise võidu

Koduses kõrgliigas üheksandat positsiooni hoidev Baskonia asus kodupubliku ees varakult mängutempot dikteerima ning juhtis avaveerandi lõpuks kuue silmaga. Poolajaks oli eestlaste leivaisa küll eduseisu maha mänginud, otsustava veerandi alguseks olid nad juba kümnega peal.

Seejärel nad enam külalisi mängu tagasi ei lubanud, vormistades hooaja eelviimases mänguvoorus üliolulise 94:79 (30:24, 16:24, 23:11, 25:20) võidu.

Sander Raieste veetis platsil 16 minutit ning tabas selle aja jooksul kõik neli teele saadetud kaugviset, lisades veel kaks lauapalli. Maik-Kalev Kotsar mängis 13 ja pool minutit, kogudes selle ajaga viis punkti ja kuus lauapalli (kolm ründelauas).

Üleplatsimees oli 29 punkti visanud Vanja Marinkovic, kes lisas veel üheksa lauda ning viis tulemuslikku söötu. Murcia eest oli resultatiivseim 16 punkti visanud ameeriklane Dustin Sleva, Troy Caupain panustas 15 silmaga.

Võiduga püsib Baskonia veel Hispaani kõrgliigas elus, kuid vaatab play-off'ile väljastpoolt sisse. Baskonia on hooajaga kogunud 18 võitu ja 15 kaotust, jäädes kaheksandal real asetsevast Manresast ühe võidu kaugusele. Eestlaste koduklubil on veel võimalus play-off'i pääseda, kuid selleks tuleb hooaja viimases mängus jagu saada võimsast Madridi Realist ning loota, et Manresa kaotab Tenerifele.

Hispaania kõrgliiga põhihooaeg lõpeb sel pühapäeval.