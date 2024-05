Ceh heitis Dohas üle 70 meetri, Bednarekilt hooaja kiireim 200 meetri jooks

Märtsikuus Gerd Kanteriga koostöö lõpetanud ning uueks juhendajaks Mart Olmani valinud Ceh saatis oma neljandal katsel ketta 70 meetri ja 48 sentimeetri kaugusele. Teiseks jäi austraallane Matthew Denny, kelle parim tulemus oli 69.02, kolmanda koha sai 65.74 heitnud sakslane Henrik Janssen.

Ceh on teine mees, kes sel hooajal üle 70 meetri heitnud on, hooaja tippmark kuulub aga Mykolas Aleknale, kes tegi aprillis tulemusega 74.35 ajalugu.

Tokyo olümpial ning 2022. aasta MM-il Eugene'is 200 meetri jooksus hõbemedaliga leppima pidanud Kenneth Bednarek saatis tormihoiatuse, kui püstitas ajaga 19,67 uue isikliku rekordi ning hooaja tippmargi.

Isiklikku rekordit ühe sajandiksekundiga parandanud Bednarek on nüüd ajaloolises edetabelis 13. real ning edestas Dohas kaasmaalasest konkurenti Courtney Lindseyt 0,34 sekundiga. Kyree King andis USA-le kolmikvõidu, kuid tema kaotas Bednarekile 0,54 sekundiga.

World lead, @dldoha meeting record and personal best.@kenny_bednarek did not come to play! #DiamondLeague pic.twitter.com/AjTQHbeMCN