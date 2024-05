Tiitlikaitsja Rõbakina jääb haiguse tõttu Rooma turniirilt eemale

"Olen pettunud, et pean end tänavuselt Rooma turniirilt maha võtma, aga paraku ei tunne ma end piisavalt hästi, et võistelda," ütles Rõbakina korraldajate pressiteate vahendusel. "Mul on eelmisest aastast nii head mälestused ja tahtsin väga enda tiitlit kaitsta."

"Rooma on minu jaoks eriline koht, loodan järgmisel aastal tulla ja enda tiitli tagasi võtta ning Itaalia fännide ees jälle mängida," lisas Rõbakina.

Rõbakina asemel pääses n-ö õnneliku kaotajana tabelisse prantslanna Oceane Dodin (WTA 73.), kes pääses otse teise ringi, aga andis seal 2:5 seisul loobumisvõidu rumeenlanna Irina-Camelia Begule (WTA 161.).

See on tänavu teine kord, kui Rõbakina tiitlikaitsjana turniirilt eemale jääb, haiguse tõttu ei saanud ta mängida ka Indian Wellsis.