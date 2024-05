TÄNA OTSE | Kas Rootsi saab noore koosseisuga USA-st jagu?

Viimasest viiest MM-ist neljal pronksimatši jõudnud USA koondises on tänavu 13 mängijat, kes sündinud 2000. aastatel, nende seas 2021. aasta juunioride MM-il kõige väärtuslikumaks mängijaks valitud Trevor Zegras, 2019. aastal U-18 MM-il MVP-ks nimetatud Cole Caulfield ja mullusel U-18 MM-il kõige väärtuslikumaks mängijaks nimetatud Will Smith. Koondise kogenuim mees on 36-aastane Jeff Petry, kes 2013. aasta MM-il võitis USA ridades pronksi.

Mullusel MM-il jäi USA pronksimängus alla Lätile. Pärast kaht järjestikust MM-tiitlit 2017. ja 2018. aastal pole Rootsi medalimängudeni jõudnud, viimasel kahel aastal pidid nad leppima kuuenda kohaga, seejuures jäid ka nemad mullu alla Lätile, kellele kaotati veerandfinaalis.

Rootsi ja USA mängisid omavahel ka kahel viimasel MM-il ja mõlemad mängud võitis USA lisaajal – kaks aastat tagasi 3:2 ja mullu 4:3. Viimati sai Rootsi USA-st MM-il jagu 2018. aastal, kui võeti koguni 6:0 võit.