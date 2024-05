Eesti meeste käsipallikoondis seisab võimatuna näiva ülesande ees

Kolmapäeval algusest peale vastaste turmtule alla jäänud eestlased kaotasid juba avapoolaja 14 väravaga. Eriti paistis silma islandlaste rünnakuefektiivsus, mis püsis 95 protsendi juures ja see on tänapäeva käsipallis harvanähtav saavutus. Esimesel perioodil eksisid 2008. aasta olümpiahõbedad 27 viskest vaid ühe korra. Omar Ingi Magnusson sai nendest kirja üheksa väravat.

"Me ei pidanud täna kokkulepitud asjadest kinni. Eriti suur oli allajäämine kaitses, kus jäi kõvasti puudu võitlusest," kõlasid pärast mängu justkui ühest suust laused nii koondise treener Martin Noodla, kapten Karl Roosna kui ka Jaapanis palliva Dener Jaanimaa suust. "Olen aastaid rääkinud, et me peame oma füüsilise kallal tööd tegema, vastased viskasid ilma higistamata meile 50 väravat," lisas Jaanimaa.

Arvestades asjaolusid, mängis Eesti rünnakul hästi ning enda efektiivsus hoiti 50 protsendi ringis, mis on käsipallis keskmine tulemus. Karl Toom ja Dener Jaanimaa skoorisid vastavalt 11-st seitse ja kaheksast viis korda, mis aitasid tugeva Islandi vastu jõuda 25 väravani

Võrreldes esimese kohtumisega on Eesti koondis teinud koosseisus kaks suuremat vahetust. Kolmapäeval vigastuse tõttu vaid mõned minutid mängida saanud Markus Viitkari asemel on ülesandmislehel Põlva Serviti joonemees Hendrik Varul. Teine märgatav puuduja on Islandil palliv Ott Varik, kelle asemele on lisatud koondise raudvara Jürgen Rooba.

See kõik tähendab seda, et laupäeval seisab Eesti koondisel ees pea võimatuna näiv ülesanne – püüda tulla ühe maailma tippkoondise vastu välja 25-väravalisest kaotusseisust.

Kohtumine algab laupäeval Kalevi spordihallis kell 18, mängu näeb otsepildis ka ETV2 ja ERR-i spordiportaali vahendusel.

Meeste käsipallikoondis korduskohtumiseks Islandi vastu:

Dener Jaanimaa (Daido Steel, Jaapan), Mait Patrail (THSV Eisenach, Saksamaa), Armis Priskus (Mistra), Otto Karl Kont (Hördur, Island), Karl Toom (Sulaibikhat, Kuveit), Simon Drõgin, Aleksander Pertelson, Rasmus Ots ja Hendrik Koks (kõik Viljandi HC), Sigmar Seermann ja Alvar Soikka (mõlemad HC Kehra), Jürgen Rooba, Mathias Rebane ja Hendrik Varul (kõik Põlva Serviti), Karl Roosna (VFL Potsdam, Saksamaa), David Mamporia (HC Empor Rostok, Saksamaa)

Peatreener - Martin Noodla, treener - Janar Mägi, füsioterapeut - Margus Parts, võistkonna juht - Priit Allikivi