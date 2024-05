Mäe kaotas olümpiakvalifikatsioonil kaheksandikfinaalis

Esimeses matšis alistas Mäe 2:1 Kasahstani sportlase Elmira Sõzdõkova, kes Rio olümpial võitis kehakaalus -68 kg pronksi ning tuli nii 2021 kui 2023 Aasia meistriks.

Kaheksandikfinaalis jäi Mäe 1:2 alla prantslanna Pauline Lecarpentier'le, kes mullu võitis kaalukategoorias -72 kg EM-il pronksi, kuni 68-kiloste naiste seas võitis ta 2022. aasta EM-il hõbeda ja tuli samal aastal Vahemeremaade mängudel esimeseks.

Nüüd peab Mäe lootma, et Lecarpentier jõuab finaali, et eestlanna saaks lohutusringis jätkata, vastasel juhul on võistlus tema jaoks lõppenud.

Istanbulis jagatakse igas kaalukategoorias kolm olümpiakohta.