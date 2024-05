Swiatek loovutas Roomas avamängus vaid kaks geimi, Nadal alustas raske võiduga

Avaringis vaba olnud tiitlikaitsja Swiatek oli teises ringis 6:0, 6:2 parem USA-d esindavast Bernarda Perast (WTA 77.). Swiatek on nüüd järjest võitnud seitse matši.

Kolmandas ringis läheb Swiatek vastamisi Kasahstani esindava Julia Putintsevaga (WTA 41.), kes alistas 6:3, 6:2 ameeriklanna, 2017. aasta USA lahtiste võitja Sloane Stephensi (WTA 35.). Omavahelistes mängudes on seis 3:0 Swiateki kasuks.

Maailma kolmas reket, ameeriklanna Coco Gauff sai vähem kui pooleteise tunniga 6:3, 6:3 jagu poolatarist Magdalena Frechist (WTA 55.) ja läheb nüüd kokku rumeenlanna Jaqueline Cristianiga (WTA 68.), kel kulus ligi kolm tundi, et alistada neutraalse lipu all mängiv Elina Avanesjan 5:7, 6:2, 6:2.

Väärt võidu sai emakssaamise järel uuesti tipu suunas pürgiv endine maailma esireket Naomi Osaka (WTA 173.), kes oli 6:3, 6:2 parem ukrainlanna Marta Kostjukist (WTA 20.). See oli Osaka karjääri esimene (!) võit top20 mängija üle liivaväljakul. Kolmandas ringis kohtub Osaka maailma 11. reketi Darja Kasatkinaga.

Vigastustega kimpus olnud endine maailma teine number, hispaanlanna Paula Badosa (WTA 126.) sai teise hea võidu järjest, alistades 1:6, 6:4, 6:2 ameeriklanna Emma Navarro (WTA 22.). Kolmandas ringis mängib Badosa neutraalse lipu all mängiva Diana Šnaideriga (WTA 62.).

Samal ajal peetakse Roomas ka meeste Masters-turniir, kus kümnel korral Itaalia pealinnas triumfeerinud Rafael Nadal (ATP 305.) sai avaringis 4:6, 6:3, 6:4 jagu belglasest Zizou Bergsist (ATP 108.). Vigastustega võidelnud 37-aastane Nadal jätkab enda tagasitulekut juba kõvema pähkli vastu – teises ringis läheb ta vastamisi maailma üheksanda reketi, poolaka Hubert Hurkacziga, kes oli avaringis vaba. "See polnud mu parim mäng, olen trennis paremat tennist näidanud, aga vähemalt suutsin võita," ütles Nadal, kes on öelnud, et tõmbab ilmselt tänavu enda pikale karjäärile joone alla. "Mu mäng on praegu üsna ettearvamatu, ma pole viimase kahe aasta jooksul väga palju mänginud ja seetõttu käib mäng üles-alla. Aga kindlasti suudan paremat tennist näidata, loodetavasti juba järgmises mängus."