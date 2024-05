Olympiakos jõudis esimest korda eurosarjas finaali

Kordusmäng võideti kodus 2:0. Skoori avas kümnendal minutil Ayoub El Kaabi ja 78. minutil lõi ta enda teise värava. Avamängus oli El Kaabi teinud kübaratriki.

Olympiakosele on see klubi 99-aastase ajaloo jooksul esimene kord, kui on jõutud eurosarjas finaali. 29. mail Ateenas peetavas finaalis minnakse vastamisi Itaalia klubi Fiorentinaga.

Aston Villa kaotus tähendas ühtlasi ka seda, et nelja-aastase vaheaja järel ei ole üheski eurosarja finaalis ühtegi Inglismaa klubi.