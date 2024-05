Lõiv sai lühirajasõidu EM-il neljanda koha

Lühirajasõidus võidutses eliitnaiste konkurentsis valitsev maailmameister Pauline Ferrand Prevot ajaga 24 minutit ja 49 sekundit. Ta edestas hollandlannat Puck Pieterset 11 ja šveitslannat Nicole Kollerit 42 sekundiga. Lõivu jäi medalist lahutama 11 sekundit. Teise eestlannana lühirajasõidus startinud Merili Sirvel sai 35. koha.

"Enestunne on olnud kaks päeva väga kehv ja soojenduse ajal olen võidelnud iseendaga," rääkis Lõiv võistluse järel. "Kui eilsel eelsõidul sain väga hea stardi, siis täna olin stardis peaaegu viimane. Eks ma omas tempos liikusin ja kuidagi väga kenasti läksin mäest üles võrreldes teistega. Väga libe ja mudane oli, aga endalegi üllatuseks sain päris hästi hakkama. Arvan, et võin vist rahule jääda, sest sellist porist ilma ma vihkan ja lühirajasõidus pole ma kunagi väga hea olnud, seega positiivne algus."

Eliitmeeste klassis krooniti Euroopa meistriks taanlane Simon Andreassen ajaga 23 minutit ja 47 sekundit. Teise ja kolmanda koha duell käis sakslase Julian Schelbi ja itaallase Luba Braidot' vahel. Mõlemad kaotasid võitjale 38 sekundiga. Lühirajasõidu finaali pääsesid kahest kvalifikatsioonist kokku 40 paremat. Kirill Tarassov ja Joosep Mesi olid oma eelsõidus vastavalt 26. ja 32., mis edasipääsu ei taganud.

Naisjuunioride seas pälvis esikoha sloveenlanna Maruša Tereza Šerkezi ajaga 21.44. Hõbemedali teenis šveitslanna Lara Liehner (+0.24) ja pronksi ungarlanna Regina Bruchner (+0.40). Mairit Kaarjärv kaotas võitjale kolme minuti ja 42 sekundiga ning sai 28. koha.

Meesjuunioridest oli parim šveitslane Sven Sommer ajaga 22.33, edestades kaasmaalast Micha Alderit ja norrakat Aksel Laforced kahe sekundiga.

Olümpiakrossi Euroopa meistri tiitlid selguvad laupäeval ja pühapäeval. Laupäeval on stardijoonel mees- ja naisjuuniorid ning kuni 23-aastased mehed, pühapäeval kuni 23-aastased naised ning eliitklassinaised ja -mehed. Eestlastest on stardis Lõiv (NE), Mari-Liis Mõttus (NE), Sirvel (NE), Kaarjärv (NJ), Mesi (ME), Tarassov (ME) ja Matthias Mõttus (MJ).