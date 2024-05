Giro: Noor hispaanlane edestas lõpusprindis kahekordset maailmameistrit

Neljapäevase etapi esimese osa, 70 lauge kilomeetri jooksul rünnati mitmel puhul, aga ühtegi jooksikute gruppi ei tekkinud. Pärast 8,6-kilomeetrist ja 4,7-protsendilist Volterra tõusu, kui läbitud oli enam kui pool etapist, eraldus lõpuks seitsmepealine grupp, kuhu kuulus ka Luke Plapp (Team Jayco AlUla).

Et austraallane kaotas üldarvestuses liidrile Pogacarile kahe ja poole minutiga ning jooksikud saavutasid peagrupi ees korraks ka kolmeminutilise edu, tõusis Plapp mõneks ajaks virtuaalselt liidrisärki. Kruusasektorile jõudes hakkas edu aga kiirelt kahanema. Etapivõidu nimel jäid sõitma Plapp, Julian Alaphilippe (Soudal-QuickStep) ning Pelayo Sanchez. Viis kilomeetrit enne etapi lõppu oli nende edu vaid pool minutit ja veelgi kahanemas, ülesmäge sprindifinišis ründas esimesena Alaphilippe, aga noor hispaanlane edestas teda poole rattaga ning teenis oma karjääri esimese võidu suurtuuridelt.

Sancheze, Alaphilippe'i ja Plappi järel teenis kolmanda koha kaks kilomeetrit enne finišit peagrupist eraldunud itaallane Andrea Piccolo (EF Education-EasyPost), liidrid jõudsid võitjast pärale 29 sekundit hiljem.

"Üritasin alates Giro algusest energiat säästa, sest teadsin, et mul ei olnud esimestel päevadel energiat kõrgete kohtade nimel sõita. Täna suutsin jooksikute grupiga kaasa minna, aga ma ei oleks osanud arvata, et võiksin võita," rääkis Sanchez.

"See oli hullumeelne päev," kommenteeris Plapp. "Kogu sõit oli kontrolli alt väljas, esimesed 80 km olid segased. Suutsime kolmekesi kuni finišini päris head koostööd teha, natuke mängisime mänge. Lõppude lõpuks olen rahul. Oli näha, et nad [UAE] ei tahtnud liidrisärki loovutada," lisas austraallane.

Madis Mihkels (Intermarche-Wanty) ületas finišijoone viimases grupis, mis kaotas võitjale 20.33. Kokkuvõttes edestab Pogacar teisel kohal olevat Geraint Thomast (INEOS) 46 ja Dani Martinezt (BORA-hansgrohe) 47 sekundiga, Cian Ujtdebroeks (Team Visma) kaotab neljandana 55 ja Einer Rubio (Movistar) viiendana 56 sekundit. Mihkels on kokkuvõttes 123. kohal.