Nõmme Unitedi poolkaitsja viibib Saksamaa suurklubis testimisel

Jalgpalliklubi Nõmme United andis sotsiaalmeedias teada, et võistkonna 15-aastane poolkaitsja Trevor Hint viibib testimisel Saksamaa suurklubi Wolfsburgi juures.

Hint näitab ennast 5.-10. maini Wolfsburgi U-17 võistkonna juures, vahendab Soccernet.ee. "On olnud väga huvitav ja õpetlik nädal. Klubi on hästi vastu võtnud ja on olnud hea treenida ühe Saksamaa oma vanuse parima meeskonnaga!" lausus Hint Unitedi sotsiaalmeedia vahendusel.

14. mail 16-aastaseks saav Hint tegi Premium liiga debüüdi tänavu 30. märtsil, kui sekkus võõrsil Narva Transi vastu 65. minutil vahetusest. Kokku on noor poolkaitsja Premium liigas väljakul käinud kuus korda, neist kaks algkoosseisus ja neli vahetusest.