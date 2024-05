Nikola Jokic valiti kolmandat korda NBA kõige väärtuslikumaks mängijaks

NBA kõige väärtuslikuma mängija valisid ajakirjanikud ja Jokic teenis kokku 926 punkti (sh 79 esikohta). Gilgeous-Alexander sai 640 (15) ja Doncic 566 (4) punkti.

29-aastane Jokic teenis auhinna kolmandat korda, olles kõige väärtuslikum mängija ka hooaegadel 2020/2021 ja 2021/2022). Eelmisel hooajal tuli ta valimistel Joel Embiidi (Philadelphia 76ers) järel teiseks.

Sel põhihooajal käis serblane platsil 79 korda, viskas keskmiselt 26,4 punkti, haaras 12,4 lauapalli ja jagas 9,0 resultatiivset söötu mängus. 25 korda jõudis ta kolmikduublini, millest enam suutis vaid Domantas Sabonis (26).

"See kõik algab meeskonnakaaslastest," sõnas Jokic kanalile TNT. "Ilma nendeta ei suuda ma midagi. Treenerid, mängijad, kogu organisatsioon, meditsiinipersonal, füüsilise ettevalmistuse treenerid, arendavad treenerid - see kõik on üks suur seltskond, kelleta ma ei oleks seal, kus olen."

Kolmas NBA kõige väärtuslikuma mängija tiitel tõstab ta ühele pulgale Larry Birdi, Magic Johnsoni ja Moses Malone'iga. Enim on NBA kõige väärtuslikumaks mängijaks nimetatud Kareem Abdul-Jabbar (kuus korda).