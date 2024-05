Karl Roosna: kuskil sai hapnik täiesti otsa

Eesti koondise kapteni Karl Roosna sõnul peegeldus mängu käigust tasemevahe, aga vaadata tuleb ka peeglisse. "Me ei pea kokkulepitud asjadest kinni. Kõik eksisid pisikeste asjade vastu," ütles ta ERR-ile.

Reykjakivis ühe värava visanud koondislase sõnul ei vabanda ka see, et Islandile oli pikk ja väsitav reis. "Kuskil sai hapnik täiesti otsa," tunnistas ta. "Aga ei ole midagi teha. Oli siuke reis, siis oli. Selle taha küll pugeda ei saa."

Korduskohtumine leiab aset laupäeval juba kodumaal, kus soovitakse kindlasti rohkem vastu saada. "Vaatame video üle ja äkki jõuab kohale. Üritame-üritame!" lausus Roosna.

"Peame asjadest rääkima. Eks see nii on. Teinekord on vaja üksteisele asjad otse välja öelda, aga konstruktiivselt, et sellest midagi tulevikuks ka tolku on."

ETV2 ja ERR-i spordiportaali kohtumine Eesti - Islandi MM-valikmängust algab laupäeval, 11. mail kell 17.50.