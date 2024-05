Brunson vedas New Yorgi trauma kiuste teise võiduni

Indiana haaras avapoolaja lõpuks kümnepunktise eduseisu, kuid kolmandal veerandajal kallutas New York mängu oma kasuks.

Perioodi lõpuks juhiti kaheksa silmaga ja viimasel veerandajal Indiana enam vastaseid kätte ei saanudki, kuigi parimal juhul vähendati vahe vaid ühele punktile (102:101).

New Yorgi mängujuht viskas vigastatud jala kiuste teisel poolajal oma 29 punktist 24. 28 silma peale jäid pidama O.G. Onunoby ja Donte DiVincenzo.

"Ta on võitleja! See on kõik, mis mul on öelda," kommenteeris tiimikaaslane DiVincenzo mängujuht Brunsoni kohta. "Ma ei kahelnud, et ta naaseb."

"Kogu hooaeg, ükskõik, mis juhtub, kas vigastus või midagi, ta tuleb alati tagasi. Me mõistsime mängu tähtsust ja kõike, nii et me kõik olime kindlad, et ta tuleb tagasi."

Indiana poolelt panustas 34 punkti ja üheksa resultatiivse sööduga Tyrese Haliburton.