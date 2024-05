Aruküla/Mistra tuli karistusvisetega Eesti meistriks

Mängu alguses haaras initsiatiivi Mella. Kuid vaatamata vastaste paariväravalisele edule suutis Mistra 11. minutiks Maarja Treimani nelja värava toel tabloole taas 6:6 viigiseisu tuua. Edasi skooriti kordamööda ja kümme minutit hiljem oli Aruküla endiselt ühe tabamusega peal. Poolajaks suutsid aga ka teised külaliste mängijad Treimanit rünnakul toetada ning Mistra läks vaatamata Anastasija Bušina pingutustele KPK poolel siiski garderoobi seisul 17:14.

Finaalile omases närvilises õhkkonnas alanud teisele poolajale lisas vürtsi Kristiine Spordihalli kogunenud valjuhäälne täismaja publikut. Mõnede tehniliste vigade kiuste suutis Mistra siiski Treimani järjekordse tabamuse järel 42. minutil 22:19 ees püsida. Kaheksa minutit hiljem vähendas aga Inga Bušina karistusviskest Mella kaotusseisu vaid ühe värava peale.

Lõpuminutite põnevas heitluses olid omad võimalused mõlemal, kuid lõpuks leppisid naiskonnad 29:29 viigiga ning mängu saatuse otsustasid karistusvisked. Nendest sai aga tõeline väravavahtide show, kui Valeria Sohhina Mella ning Nora Randmäe Mistra poolelt tõrjusid kokku seitse viset. Otsustava tabamuse sai kirja Kim-Ly Hoang, kes tõi sellega Mistrale 33:32 seisuga teise järjestikuse meistritiitli.

"Alguses tundus, et Mella tahab täna võitu rohkem, neil oli ju selg vastu seina. Suutsime siiski teise poolaja keskel turvalise edu sisse võidelda, kuid siis lasime tehniliste vigadega vastased mängu tagasi. Karistusvisete loteriis tõmbasime täna Nora Randmäe abiga pikema kõrre. Lõpuks läks kahjuks meistriliiga natukene isegi igavaks, kuna naiskondi on vähe, aga samas saime vähemalt publikule põneva finaalseeria pakkuda," kommenteeris Mistra resultatiivseimana 13 väravat visanud ning meistriliiga All-Star naiskonna vasaksisemiseks valitud Maarja Treiman.

"Lõpuks tuleb tänase mänguga rahul olla. Võrreldes eelmiste kohtumistega nägime väikest progressi, kuid paar lohakat pallikaotust ja siis juba karistusvisete loterii – sinna see kohtumine läks. Kokkuvõttes oli meil väga raske hooaeg, kus oli palju muresid vigastustega. Isegi treenisin palju läbi erinevate valude. Aga vähemalt saime karika kätte," lisas Mella poolelt kaheksal korral tabanud Anastasija Bušina.

2024 Eesti meistrivõistluste naiste meistriliiga All Star võistkond:

vasak ääremängija – Annabel Aavik, Mistra

vasaksisemine – Maarja Treiman, Mistra

mängujuht – Marjette Maie Müntser, SK Tapa/Tapa valla SK

paremsisemine – Karmen Vaiksaar, Mistra

parem ääremängija- Laura Kärner, SK Tapa/Tapa valla SK

joonemängija – Diana Laossaar, KPK Mella/Tallinna SK

väravavaht – Veronika Fomina, Mistra