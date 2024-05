Kuldliigaks valmistuv Eesti naiste koondis võõrustab kahel korral Lätit

Reedel on mängu algusajaks 19.00 ja laupäeval kell 14.00. Mõlemad kohtumised on pealtvaatajatele avatud ja tasuta.

Naiskonna peatreener Andres Toobal ootab kontrollkohtumistelt eelkõige koostöö lihvimist. "Neil mängudel on olemas kõik, kes hetkel laagris, mõningate väiksemate vigastusemurede tõttu kõik ehk kaasa veel ei tee, aga hoiame koosseisu laiana. Intensiivsuse osas oleme lähenenud ettevaatlikult ja samm-sammult," sõnas juhendaja.

Euroopa Kuldliigas mängib naiskond Rakveres kodupubliku ees Sloveenia ja Ukrainaga 17. ja 19. mail. "Rakverre sõidame teisipäeval 16 mängijaga ja hiljem valime Kuldliigaks 14 nime. Meil on ka mitmete mängijate puhul vaja koolide ja eksamitega arvestada, mistõttu tuleb koosseisudes varieerida," sõnas Toobal.

Ka Läti naiskond tuleb Tallinnasse 16 mängijaga ja mõlemad koondised teevad kontrollmängudele omaselt ohtralt vahetusi ja katsetavad koosseisudega. "Läti vastu ootan eelkõige koostöö lihvimist, et omavaheline mõistmine paraneks ja sellised kahevahel olevad pallid ei kukuks maha. Et oleks rohkem julgust asju enda peale võtta," ütles Toobal.

"Aga me oleme kuus kuue vastu treeninguid alles alustanud ja tegeleme kokkumängu harjutamisega. Läti mängud näitavad ära, kus me hetkel oleme ja mida veel nädalaga parandama peab, et Kuldliigas hästi esineda. Üheks märksõnaks on kiirus ja koostöö sidemägijatega, kus tahaksime veidi kiiremaks asju ajada. Samas ei saa see tulla ebatäpsusega, vaid ikka loogilistest positsioonidest," lõpetas treener.

Eesti naiste võrkpallikoondise Kuldliiga mängude ajakava:

Rakvere spordihall

17. mai kell 18.00 Sloveenia – Eesti

18. mai kell 16.00 Ukraina – Sloveenia

19. mai kell 17.00 Eesti – Ukraina

Beveren, Belgia (Eesti aja järgi)

24. mai kell 21.30 Eesti – Belgia

25. mai kell 21.30 Horvaatia – Eesti

Bakuu, Aserbaidžaan (Eesti aja järgi)

31. mai kell 17.00 Eesti – Aserbaidžaan

1. juuni kell 17.00 Austria – Eesti