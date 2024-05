Milistver jõudis Martinique'i saarel taas esikümnesse

Võistluse võitis prantslane Alexandre Join (Jeunesse Cycliste 231), edestades kaasmaalast Remi Marcoux'd (Team Credit Mutuel-Garage Premier-Fewoss) ja Luis Guillermo Mora Ramirezt (Team Pedale Pilotine-Blue Car; +0.02). Milistver kaotas võitjale seitsme minuti ja 35 sekundiga, vahendab ejl.ee.

"Võistlus algas väikese ehmatusega, kuna stardis viskas kohe keti maha, aga õnneks sellest ei tekkinud suurt probleemi ja sain sõitu jätkata," ütles Milistver. "Siin, saarele omaselt pannakse kohe stardist pedaal põhja ja kahjuks ise jäin seekord pisut kaugele, kui kuus meest esimesel tõusul peagrupist eemaldusid, kellest neli meest veel lõpus poodiumikohad jagasid."

"Ise üritasin olla aktiive ja tänu sellele õnnestus omakorda neljakesi peagrupist eralduda ning üritasime jooksikuid kinni püüda. Kahjuks jäi sellel korral puudu, sest lähemale kui minuti peale me ei jõudnud. Viimasel kümnel kilomeetril võtsime hoo maha ja lasime peagrupi järgi, kust kaks kilomeetrit enne lõppu uuesti neljakesi eraldusime. Suurt rahulolu see koht minus ei tekitanud, küll aga silmas pidades järgmisel nädalal algavat viiepäevast velotuuri oli see võistlus heaks kogemuseks ja õppetunniks," lisas rattur.

