VIDEO | Olümpiatuld kandev armaada jõudis Prantsusmaale

Tänavune olümpiatuli süüdati 16. aprillil Olümpias, misjärel kanti seda 11 päeva Kreekas. Aprilli lõpus alustati merereisi Marseille'isse, kuhu kolmemastiline purjelaev Belem plaanipäraselt kolmapäeval jõudis.

Belemi saatis hiiglaslik turvalaevastik, kokku turvab tõrvikut pika merereisi jooksul üle saja korrakaitsja, keda toetavad mobiilsed üksused. Õhtusele saabumistseremooniale oodatakse enam kui 150 000 inimest, maa peale toob tule 2012. aastal olümpiamängudel kuldmedali võitnud ujuja Florent Manaudou.

Järgmise pooleteise kuu jooksul külastab olümpiatuli 400 Prantsusmaa linna ja asulat ning väisab ka Kariibi mere saari. Tõrvik naaseb Prantsusmaale 18. juunil ja jõuab Pariisi 14. juulil. Olümpiamängude avatseremoonia toimub 26. juulil.

This is what 10 days at sea looks like with the precious cargo that is the Olympic flame.



Come behind the scenes on the Belem, the 19th-century ship that has carried the flame from Greece to France. ⚓#OlympicTorchRelay | #Paris2024 | @Paris2024 pic.twitter.com/9MmlV3xY0i