Kolmapäeval selguvad Tipneri karikavõistluste finalistid

Karikahooaja esimeses poolfinaalmängus lähevad vastamisi Paide Linnameeskond ja Nõmme Kalju FC. Mõlema meeskonna jaoks tähendaks karikavõit pääsu UEFA Konverentsiliigasse, mistõttu on panused eesolevas mängus kõrged. Tegemist on teineteisele Premium liigast tuttavate meeskondadega, kelle omavaheliste mängude lõpptulemused on läbi aastate püsinud küllaltki tasavägisena. Omavahel on varasemalt otsustavaid mänge peetud ka karikavõistlustel ning 2022. aastal sai Paide lisaajale läinud finaalmängus 1:0 võiduga karika pea kohale tõsta. Korra on meeskonnad kohtunud ka selle aastanumbri sees: aprillikuist liigakohtumist läks Paide küll esmalt juhtima, ent mäng lõppes Kalju 2:1 võiduga.

Paide peatreener Ivan Stojkovic kinnitas, et meeskond teab hästi, kui oluline eesootav mäng on ning mida karikavõit võistkonnale ja kogu klubile tooks. "Ootame sarnast võitlust nagu Premium liigas, kus kontrollime mängu pallivaldamise kaudu ja nemad ootavad oma võimalust vasturünnakutega ja pikkade söötudega oma domineerivatele ründajatele. Analüüsisime seda kaotust ja me oleme valmis. Ootan head mängu kahe hea võistkonna vahel ja loodan, et meie fännid aitavad meil võidu koju jätta," ütles ta.

Kalju ründaja Promise David sõnas, et kogu meeskonda kannustab teadmine, kui tähtis kolmapäevane kohtumine on. "See on meie jaoks suur mäng ja üks eesmärkidest on võita karikas ja pääseda Euroopasse. See ei ole midagi muud kui takistus teel, mille peame kogu meeskonnaga ületama," kirjeldas ta.

Paide kunstmuruväljakul toimuv kohtumine saab avavile kell 18.00.

Jalgpalli Premium liiga: Tallinna FC Flora - Tallinna FCI Levadia Autor/allikas: Ken Mürk/ERR

Samal päeval peetakse karikavõistlustel teinegi poolfinaal, kus Premium liiga üldtabelis esikohta hoidev Tallinna FCI Levadia võõrustab ainsat võistlustulle jäänud Esiliiga meeskonda Viimsi JK-d.

Levadia, kes alustas karikateekonda 1/16-finaalidest, on seni pidanud kokku kolm mängu, mille jooksul on teiste seas konkurentsist lülitanud valitseva Eesti meistri Tallinna FC Flora. Viimsi teekond poolfinaali algas 1/64-finaalidest ning senise viie eduka mängu sekka kuulub näiteks 1:0 võit Premium liigas võistleva JK Narva Transi üle. Kaks meeskonda omavahel varasemalt kohtunud ei ole, küll aga on Viimsiga korduvalt vastamisi läinud samuti Esiliigas palliv Levadia duubelmeekond.

Just duubelmeeskonna eest võisteldes on Viimsiga selle aastanumbri sees väljakul kohtunud Levadia poolkaitsja Nikita Vassiljev. Tema sõnul ei tasu poolfinaali vastast mingil juhul alahinnata: näiteks märtsikuus toimunud Levadia U21 ja Viimsi vaheline Esiliiga kohtumine oli tuline ja tugev. "Arvatavasti on oodata seda ka homme, kuna ka nemad tahavad jõuda karikafinaali ja annavad endast parima. Me peame näitama head ja intentsiivset jalgpalli ning olema igas olukorras fookuses, siis tuleb selle pealt ka soovitud tulemus," ütles Vassiljev.

Viimsi JK peatreener Ivo Lehtmetsa sõnul on eesolev mäng meeskonna jaoks oluline sündmus. "Karikavõistluste poolfinaal, mäng rahvusstaadionil ja vastaseks Premium liiga liider FCI Levadia – ülimalt suur väljakutse ja atraktiivne mäng Viimsi JK võistkonnale," sõnas ta.

A. Le Coq Arenal pannakse pall mängu kell 20.30.

Poolfinaalide võitjad tagavad pääsme Tipneri karikavõistluste finaali, mis toimub osana klubijalgpalli pidupäevast A. Le Coq Arenal 25. mail. Pääsmeid klubijalgpalli pidupäevale, kus selgub ka naiste karikavõitja, saab soetada Piletilevist ja EJL-i veebilehelt.