San Jose Sharks sai NHL-i draft'i esimese valiku õiguse

Sarnaselt NBA-le korraldab ka NHL draft'i järjekorraks loosi, milles põhihooaja kõige halvem meeskond saab kõige suurema tõenäosuse esivaliku saamiseks. Sel aastal üllatusi ei sündinud ning juuni lõpus toimuval talendikorjel astub lavale esimesena San Jose Sharks.

Kuigi asi saab kindlaks alles juunis, on Sharksi tiimidirektor Mike Grieri sõnul otsus juba tehtud. Kui midagi ei muutu, on 2024. aasta draft'i esivalik paar nädalat enne draft'i täisealiseks saav kanadalane Macklin Celebrini. "Meil ei olnud hea aasta, aga see on päris tore auhind," sõnas Grier.

"Ta on 17, aga on juba tugev ja tal on professionaalne meelestatus juba olemas. Rääkisin tema treeneriga ning ta ütles, et nad peavad vahel mehe jäält ise ära tooma," lisas Grier. "Ta mängib õigesti, töötab kaitses sama kõvasti kui rünnakul. Kui see kõik kokku panna, siis me usume, et ta on NHL-iks valmis."

Celebrini oli ise loosimisel kohal. "Mu süda lihtsalt peksis, selleks ei saa valmis olla. See on unikaalne kogemus, eriline. Põnev ja päris ärevusttekitav, kui aus olla," ütles Bostoni ülikooli ründaja. "San Jose on suurepärane võistkond. Ma kasvasin seal, kui mu isa [NBA klubi Golden State] Warriorsis töötas. Olen õnnelik, kui nad mind valivad."

Teisena teeb valiku Chicago Blackhawks, kes valis mulluses talendikorjes esivalikuna Connor Bedardi. Kolmas valik kuulub Anaheim Ducksile, neljas Columbus Blue Jacketsile ning viies Montreal Canadiensile.