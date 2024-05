Pogacari ähvardati korraldajatelt saadud kombe kandmise eest disklahviga

Itaalia velotuuri üldliider Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) pidi enne neljandat etappi riideid vahetama, sest rahvusvaheline jalgrattaliit (UCI) ähvardas sloveeni disklahviga. Samas sai ta roosa-lilla kombe just korraldajatelt endilt.

Pogacar sai aasta esimesel suurtuuril ehk Giro d'Italial roosa liidrisärgi teisel etapil, kui ta vinge võidu teenis. Kolmandaks etapiks andsid korraldajad Pogacarile lillade pükstega kombe, et mälestada 1949. aastal toimunud traagilist Superga lennukiõnnetust, milles hukkusid pea kõik legendaarse Torino jalgpalliklubi liikmed.

Velotuuri üldliider Pogacar kandis lillasid pükse koos oma roosa liidrisärgiga, kuid enne teisipäeval aset leidnud neljandat etappi teatas rahvusvaheline jalgrattaliit tema võistkonnale, et säärane värvide kombinatsioon ei lähe mitte.

Võistluskombe tootja Castelli ning velotuuri korraldajad üritasid UCI-le selgeks teha, et alaliidu enda reeglites on kahes toonis kombed lubatud. "Ma ei tea, mida öelda. Korraldajad andsid meile kombe, panin selle selga ja nüüd sain UCI-lt kõne, et ei tohi seda kanda," ütles Pogacar enne etappi Eurospordile.

25-aastane sloveen vahetas siis lillad püksid mustade vastu, kuid kaotas sellega ühtlasi kombega sõitmise eelised. "Nüüd on mul püksid, seega ei saa nii hästi rünnata. Pole kombet, pole aerodünaamikat," ütles Pogacar, kes lõpetas neljanda etapi 30. kohaga, kuid jätkab kokkuvõttes liidrina.

Itaalia velotuur jätkub kolmapäeva õhtul, kui peetakse 178 kilomeetri pikkune Genova - Lucca etapp.