Tunjovi ja Pescara teekond Serie B suunas jätkub

Pescara jäi omaväravast juba neljandal minutil kaotusseisu, ent pööras selle tänu Luigi Cuppone 35. ja 38. minuti tabamustele eduks. Teise poolaja keskel suutis Pontedera aga viigistada, vahendab Soccernet.ee.

Algkoosseisu kuulunud Tunjov vahetati puhkama 81. minutil.

Vastavalt Serie C sõelmängude reglemendile tähendab viigiline tulemus seda, et edasi pääseb põhiturniiril kõrgema koha saanud meeskond. Selleks oli kuuendana lõpetanud Pescara, neist vaid kolme punkti kaugusele üheksandaks jäänud Pontedera hooaeg on läbi.

