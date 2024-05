Martin Michelis Portugali EM-etapil punktidele ei jõudnud

Kui tavaliselt võõrustab Portugal sõitjaid ilusa ilmaga, siis sel korral tuli sõitjatel tõeliselt rasketest tingimustes võistelda, vahendab Msport.ee.

Ainsa eestlasena oli Portugali etapil kaasa löömas Martin Michelis, kes osales EMX 250 klassis. Michelis tuli etapi kokkuvõttes 32. kohale. MXGP klassis teenis elu esimese etapivõidu lätlane Pauls Jonass.

Laupäevases ajasõidus suutis Michelis 46 võistleja hulgas välja sõita 28. ringiaja. Kaotust parimat aega näidanud Cas Valkile (Holland) kogunes Martinil ringi peale üle kaheksa sekundi. Kõige tähtsam, et pääs põhisõitudesse oli sellega tagatud.

Laupäeva õhtul toimunud esimeses võistlussõidus olid rajal tingimused keerulised ja kahjuks ei tulnud Michelise sõit üldse välja. Stardi järel oli ta tagumiste seas ja parimal hetkel hoidis Michelis 30. kohta. Sõit jäi Martinil lühikeseks, sest juba kuuendal ringil ta katkestas. Ülekaaluka esikoha teenis Valk, teisena tuli finišisse Mathis Valin (Prantsusmaa) ja kolmandana sarja liider Valerio Lata (Itaalia).

Pühapäeval toimunud teine võistlussõit algas Michelisel taas kehvasti ja teiselt ringilt tuli ta tagasi alles 36. kohal. Vihmasajus peetud sõidu suutis Michelis seekord lõpuni tulla ja sai kirja 29. koha. Esikohale pidasid kõva lahingu maha Valk ja Lata. Lata tegi mis suutis, kuid Valkist tal mööduda ei õnnestunud ja nii läks ka teise sõidu võit hollandlasele. Kolmandana lõpetas sõidu Ivano Van Erp (Holland).

Etapi kokkuvõttes sai Michelis 32. koha. Etapivõidu teenis 50 punktiga Valk, teine oli 42 punktiga Lata ja kolmas 40 punktiga Valin. Kokkuvõttes jätkab liidrina Lata, kellel on koos 139 punkti. Teisel kohal on 121 punktiga Valin ja kolmandal kohal 114 punktiga Valk. Michelisel on punktiarve avamata.

Kui Euroopa meistrivõistluste klassid said veel enamvähem tingimustes enda võistlussõidud pidada, siis MXGP ja MX2 klassi sõitjate jaoks muutus rajal olukord vihma tõttu äärmiselt keeruliseks ja oluline polnud enam puhas kiirus vaid see kuidas sõitjad suutsid püsti püsida ja oma tehnikat lõpuni tervena hoida.

MXGP klassi avasõidus pidasid vägevat lahingut liidrikoha peale Tim Gajser (Sloveenia) ja Jeffrey Herlings (Holland). Võitlus lõppes sõidu keskel kui Herlingsi mootorratas enam valule vastu ei pidanud. Gajser ei saanud aga kergemalt ka seejärel võtta, sest seljataga oli kohe Febvre, kes küll viimasel ringil eksimuse tõttu lõpuks kolmandaks kukkus. Kui omal ajal sobisid rasked olud alati hästi Tanel Leokile ja tal on ka etapivõit sarnastest oludest kirjas, siis sama hästi sobisid eile olud ka Pauls Jonassile, kes super sõiduga lõpuks teise koha endale välja võitles. Sarja liider Jorge Prado oludega hakkama ei saanud ja lõpetas sõidu alles 15. kohal.

Teises sõidus keeras stardikurvis ennast esikohalt pikalt kohe Gajser ja kaks kurvi hiljem neljanda koha pealt ka Prado. Mõlemad olid sellega kõrgest mängust väljas. Liidriks asus Herlings, kes kogu ülejäänud sõidu ka kindlalt esikohta enda käes hoidis. Taas tegi super sõidu Jonass, kes sama kindlalt teist kohta enda käes hoida suutis. Teisena lõpetamine tähendas lätlase jaoks ka karjääri esimest MXGP klassi etapivõitu. Kolmandana tuli finišisse üllatusmees Cornelius Toendel (Norra). Febvre lõpetas sõidu neljandana ja viimaselt kohalt liikuma saanud Gajser kümnendana. Prado lõpetas sõidu 12. kohal.

Etapi kokkuvõttes tuli esikohale 44 punktiga Jonass. Teise koha saavutas 38 punktiga Febvre ja kolmanda koha 36 punktiga Gajser. Kohutava tulemuse teinud Prado mängis etapiga maha ka oma liidrikoha sarja kokkuvõttes. 252 punktiga tõusis liidriks Gajser, Pradol on teisena koos 238 punkti ja kolmandal kohal asub 220 punktiga Febvre.

MX2 klassis domineeris etappi täielikult Liam Everts (Belgia), kes oma isale [Stefan Everts] sarnase sõidutehnikaga teistest konkurentidest mudasel rajal peajagu üle oli. Everts võttis mõlemast sõidust kindlad esikohad ja teenis etapi kokkuvõttes 50 punktiga esikoha. 40 punktiga tuli kokkuvõttes teisele koha hollandlane Rick Elzinga. Avasõidu lõpetas Elzinga neljandana ja teises sõidus lisas ta veel teise koha punktid. Elzinga meeskonnakaaslane Thibault Benistant tuli etapi kokkuvõttes 34 punktiga kolmandaks. Sõidud lõpetas ta viiendana ja neljandana. Sarja liider Kay de Wolf oli kokkuvõttes neljas.

Üldkokkuvõttes on klassi liider 246 punktiga de Wolf. Teisel kohal on 216 punktiga Simon Laengenfelder (Saksamaa). Sakslane oli head punktisaaki kogumas ka Portugalis, kuid teise sõidu alguses ta kukkus ja vigastas õlga ning pidi sõidu katkestama. Kolmandale kohale tõusis 188 punktiga Liam Everts.

Järgmine etapp sõidetakse juba 11.-12. mail Hispaanias.