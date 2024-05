Olesk ei pääsenud MK-etapil finaali, uus võimalus mõne päeva pärast

Bakuus toimuval MK-etapil oli teisipäeval kavas olümpiakiirlaskmise harjutuse teine pool. Esmaspäeval oli Olesk teeninud 294 silmaga kuuenda koha.

Teisipäeval aga finaalikohta ei tulnud. Oleski kaheksasekundiliste seeriate tulemus oli 98 silma, kuuesekundiliste seeriate tulemus 95 silma ja neljasekundiliste seeriate tulemus 93 silma.

Kokku 580 silma andis 14. koha.

Bakuu MK-etapp on tavapärasest erinev, sest sportlastel on võimalus teha kaks starti samas harjutuses. Oleski järgmine start on neljapäeval.

Kolmapäeval on võistlustules Kristina Kiisk naiste spordipüstoli harjutuses ja Meelis Kiisk meeste 3 x 20 lasku standardpüssi harjutuses.