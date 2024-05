Sikk alustas hooaega Tuneesias 17. kohaga, Savitsch naiste seas 16.

Sprindidistantsil peetud võistlusel oli meeste klassis parim sakslane Henry Graf ajaga 53 minutit ja üheksa sekundit. Pjedestaalile mahtusid veel itaallased Sergiy Polikarpenko (+0.38) ja Francesco Di Basilico (+0.40).

Sikk kaotas võitjale ühe minuti ja 42 sekundiga ning Angerjärv kolme minuti ja üheksa sekundiga. "Pigem jään rahule võistlusega," ütles Sikk. "Võistlesin enda arust täitsa targalt ning suutsin ujumise ja rattaga esimesse gruppi jõuda. Jooksus polnud küll veel kõige parem minek, aga loodan, et suudan järgmistel võistlustel teravam olla."

Angerjärve sõnul möödus tema ujumine madistades. "Kogu aeg vahutas päris kõvasti, mistõttu ei näinud väga hästi, kuhu ujud. Seega oli selline teiste taga ujumine, kuid tunne oli tegelikult enam-vähem hea," kirjeldas Angerjäv.

"Kahjuks jäi viis sekundit puudu kõige suuremast pundist, mistõttu jäin rattarajal teise gruppi, kus kahjuks aga ei toimunud korralikku koostööd. Samas endal oli päris hea sõita. Jooks oli keskmisest veidi parema tundega, aga ei saanud päris korralikult käima," lisas ta.

Holtsmeier mäletab rattarajal toimunud kukkumisest vaid seda, et sakslasega oli kerge füüsiline kokkupuude. "Luud on terved, lihtsalt nahk on õlalt maas ja küünarnukile tehti õmblused," lisas Holtsmeier.

Naiste konkurentsis pälvisid kaksikvõidu itaallannad Costanza Arpinelli (1:00.17) ja Carlotta Bonacina (+0.03). Kolmandana lõpetas tšehhitar Alzbeta Hruskova (+0.07). Savitsch kaotas võitjale viie minuti ja 28 sekundiga.

"Yasmine Hammamet on minu jaoks ilusaim koht, kus ma olen võistelnud. Läksin võistlema hea tundega," kirjeldas Savitsch. "Ujumine oleks võinud olla parem. Rattadistantsil panustamisega jäin rahule, aga jooksudistantsil tabas mind teisele ringile minnes ebaõnn, kui ma ei saanud veepudelit jootmisalas kätte ja pidin kannatama lõpuni. Õppimise koht nii mulle kui teistele. Jooksu tuleb veel tugevalt treenida, et eliidiga mõõtu võtta."