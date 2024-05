Bruins viskas veerandfinaalseeria avamängus poole tunniga viis väravat

Pärast väravateta avaperioodi jõudis esimese väravani mullune finalist Panthers, kui ameeriklane Matthew Tkachuk kodupublikule tähistamiseks põhjuse andis.

Florida fännide kahjuks õhkas siis aga Bruins kodumeeskonna puuriluku ning teise perioodi lõpuks oli Boston juba 3:1 eduseisul. Otsustaval perioodil sai kuuekordne Stanley karikameister hakkama veel kahe tabamusega ning Bruins teenis seeria avamängus kindla 5:1 (0:0, 3:1, 2:0) võidu.

Bruinsi väravate eest hoolitsesid Morgan Geekie, Mason Lohrei, Justin Brazeau, Jake DeBrusk ning Brandon Carlo, kes sai mängueelsel hommikul isaks. "Need on 24 tundi, mis mul kunagi meelest ei lähe. Ma ei skoori väga tihti, seega see oli minu jaoks väga lahe kogemus."

Stanley karikaturniir jätkub ööl vastu kolmapäeva, kui seeria avamängu võitnud New York Rangers kohtub Carolina Hurricanesi ning Dallas Stars ja Colorado Avalanche avavad oma veerandfinaalseeria.