Järve kettagolfirada langes taas vandaalide ohvriks

Kettagolfi liit kirjutas teisipäeval pressiteate, et muuseas lõhuti ja varastati Järve radadel korve ning eemaldati rajakaarte. "Veel eelmisel nädalal oli Tallinnas täpselt üks täismahus ehk 18 korviga discgolf'i-rada. Täna pole enam sedagi. Miks? Sest juba mitmendat korda sel aastal käidi Järve discgolf'i-pargis vandaalitsemas," kirjutas alaliit.

Tallinna ja selle ümbruses olevatel radadel mängiti alaliidu sõnul eelmisel aastal üle 40 000 ringi kettagolfi ning Järve park on Eesti kettagolfarite jaoks asendamatu. Lisaks pidi seal sel nädalal toimuma noorte võistlussarja Snäp! etapp.

"On selge, et Järve rada on Tallinna harrastajatele hädavajalik ja igal juhul teeme EDGL-i poolt kõik mis saame, et Järve rada mitte ainult taastada, vaid teha ta veel parem kui varem. Juba käivad tööd PRO raja uue disainiga avamiseks ja puuetega inimestele ligipääsetava raja loomiseks," sõnas kettagolfi liidu peasekretär Hristo Neiland.

Kettagolfi liit palus ka kohaliku kogukonna abi ja tuge. "Kui mõni ettevõtja, ettevõte või niisama hea inimene tunneb, et soovib Järve discgolf'i-pargile uue elu puhumisele õla alla panna, siis EDGL on ka neile pakkumistele avatud," kirjutas alaliit.

26.–28. juunil toimub Tallinna lauluväljakul profituuri etapp European Disc Golf Festival, mis on üks viiest eliitklassi võistlustest. Nädal enne seda peetakse Soomes Tamperes Euroopa meistrivõistlusi.