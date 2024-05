Koduklubi Bundesligasse aidanud Roosna: ebareaalne saavutus

Esmaspäeval koguneb Eesti meeste käsipallikoondis, et 2025. aasta maailmameistrivõistluste kvalifikatsiooni otsustavas faasis minna vastamisi maailma tippu kuuluva Islandiga. Eestlased mängivad esmalt kolmapäeval võõrsil ning laupäeval võetakse 2008. aasta olümpiahõbe vastu Kalevi Spordihallis.

Eesti meeste käsipallikoondis jõudis MM-i otsustavasse faasi võites Lätis ja Ukrainat. Teiste seas hakkab koha eest Horvaatias, Taanis ja Norras toimuval finaalturniiril koosseisus võitlema ka kaptenipaela kandev Karl Roosna, kes aitas äsja oma koduklubil, VFL Potsdamil, tõusta Saksamaa teisest sarjast maailma tugevaimaks peetavasse Bundesliigasse.

"Me saime hakkama päris ebareaalse saavutusega. Olime kõige noorem sats, kes kunagi Saksamaa kõrgeimasse sarja tõusnud on. Suutsime meeskonnaga, kelle keskmine vanus oli kõigest 22 aastat 23 mängu järjest kaotuseta püsida," sõnas Roosna, kes siirdub ise järgmisest hooajast esiliigarivaali TV Grosswallstadti ridadesse.

Eestiga kohtuva Islandi koosseisus on mitmeid maailma suuremaid staare, eesotsas Bundesliga tippskoorijate hulka kuuluvate Omar Ingi Magnussoni ja Viggo Kristjanssoniga ning Ungaris Vezpremis palliva Bjarki Mar Elissoniga.

Skandinaavlased lõpetasid eelmisel EM-il kümnendana ning viimastel maailmameistrivõistlustel kaks kohta tagapool. "Saab põnev olema. Mõnes mõttes on see meie noorele võistkonnale reaalsuskontrolliks. Seni oleme kohtunud noorenenud Läti ning raskes olukorras olnud Ukrainaga. Nüüd astub meie vastu aga maailma absoluutne tipp nii individuaalselt, kui ka meeskondlikult," sõnas kapten Roosna.

"See peaks meile näitama eesmärki, kuhu võiksime tulevikus pürgida. Põhimõtteliselt on Islandi koosseisus enamus ühe maailma parima klubi, SC Magdeburgi mängijatest. Magnusson on minu silmis üks maailma parimaid pallureid, kes väga harva teeb valesid otsuseid ning Gisli Kristjanssoni kiirus ja kehavalitsemine on hoopis omal tasemel," lõpetas Roosna.

Mõlemad Eesti koondise mängud on nähtavad ETV2 ja ERR-i spordiportaali vahendusel. Kolmapäevase võõrsilmängu ülekanne algab kell 22.20, laupäevane ülekanne algab 17.50.